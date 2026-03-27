Su crush no sabe ni que existe, pero eso no le detiene. 'Go For It, Nakamura-kun!' es una comedia romántica divertidísima que recuerda a lo mejorcito de 'Ranma 1/2'

Ya tenemos encima los estrenos de la temporada de anime de primavera, y la verdad es que viene cargadita de magia y acción con 'Witch Hat Atelier' y 'Daemons of the Shadow Realm' encabezando la lista de novedades imprescindibles.

Ahora, si lo nuestro es más el romance y las historias de recuentos de la vida, ya he encontrado un anime que viene pisando fuerte y que va a ser una de las comedias románticas más majas que tengamos esta temporada: 'Go For It, Nakamura-kun!' ('Ganbare! Nakamura-kun!!').

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Que sí, que no, que nunca te decides

'Go For It, Nakamura-kun!' es una comedia romántica de instituto que sigue a Okuto Nakamura, un chico que acaba de empezar el instituto y es bastante reservado. Pero su mayor problema es que está colado de Aiki Hirose desde el primer día de clase y aún no ha conseguido ni hablar con él, así que se pasa el día imaginando escenarios y posibilidades.

Así que poco a poco vamos acompañando a Nakamura mientras reúne el valor para poder hacerse amigo de Hirose o, al menos, pasar tiempo con él. Pero la vida no deja de ponerle trabas y el día a día es más complicado que en su imaginación.

La verdad es que 'Go For It, Nakamura-kun!' ya venía precedida por el éxito del manga original, y se ha ganado a pulso ser uno de los BLs recientes más encantadores. El anime ha ido sufriendo varios retrasos de producción, pero es de esas series por las que ha merecido la pena esperar porque el resultado es encantador y divertidísimo.

Desde el primer momento, 'Go For It, Nakamura-kun!' nos sienta perfectamente las bases para introducirnos al día a día de Nakamura y lo mal que lo pasa en sus encuentros con su "crush". Y a la vez que te identificas con él en más de una situación, el anime maneja el humor de maravilla, ya sea con las películas que se monta él solo o con los golpes de efecto que casi rozan el slapstick a veces.

Si nos gusta 'Ranma 1/2', 'Skip and Loafer' y 'Komi-san no puede comunicarse', 'Go For It, Nakamura-kun!' se mueve perfectamente en esa línea. Entre romance cuquísimo y comedia tonta que te pone de buen humor, y además se agradece que no caiga en algunos tropos un tanto rancios del género Boys Love.

Es una comedia romántica de manual, pero resulta que el prota está enamorado de otro chico, y se trata con toda la naturalidad que se puede con un protagonista que todavía está en el armario.

A nivel visual también es encantadora, con un acabado muy de anime noventero, con colores pastel y un diseño de personaje redondito y muy atractivo que recuerda a los mejores clásicos del género. Y, teniendo en cuenta que los slice-of-life de instituto muchas veces tienen un presupuesto y acabado más limitado, da gusto que el resultado visual de 'Go For It, Nakamura-kun!' sea tan bonito.

Este próximo 2 de abril arranca 'Go For It, Nakamura-kun!' en Crunchyroll, donde podremos seguirla semana a semana en simulcast con el resto de novedades de primavera.

Ya que el manga de Syundei y Akane Shinsha apena cuenta con dos tomitos, podemos esperar que el anime de 'Go For It, Nakamura-kun!' sea muy contenido y limitado a una única temporada. A veces tampoco hace falta más, pero ya nos deja una comedia romántica encantadora y que no falla a la hora de sacarte una sonrisa.

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