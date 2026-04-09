Jason Statham presenta el impresionante tráiler de su nuevo thriller de acción, que parece la secuela perdida de una de las mejores películas de Gerard Butler

Jason Statham no se está quiero, pues todavía tenemos en cines la entretenida 'Shelter: El protector' y aquí os traemos también el espectacular tráiler de 'Mutiny', su nueva película de acción en la que trabaja por primera vez a las órdenes del director francés Jean-François Richet.

Todos los detalles sobre 'Mutiny'

De hecho, 'Mutiny' parece tener algo de esa secuela que nunca vamos a tener de 'El piloto', uno de los mejores thrillers de acción protagonizados por Gerard Butler que también estaba firmada por Richet. Allí la idea era que la segunda parte se titulase 'Ship' y transcurriere en alta mar con el personaje de Mike Colter como protagonista. Por desgracia, ese proyecto fue finalmente cancelado cuando quedaba muy poco para empezar a rodarse.

Aquí el personaje de Statham es Cole Reed, un antiguo policía de Nueva York que ahora trabaja en la seguridad privada. Un día alguien lo prepara todo para que parezca que ha sido él quien ha asesinado a un amigo suyo millonario, por lo que tiene que darse a la fuerza para intentar desenmascarar una conspiración internacional y dar de paso con el verdadero asesino.

Annabelle Wallis, con quien Statham ya estuvo a punto de coincidir cuando se quedó a nada de ser el protagonista de 'Peaky Blinders', Jason Wong, Roland Møller, Arnas Fedaravicius y Adrian Lester ('Primary Colors') completan el reparto de 'Mutiny'.

El estreno en cines de 'Mutiny' está previsto para el 21 de agosto de 2026. Esa será su fecha de llegada a las salas de Estados Unidos, pues todavía se desconoce cuándo podremos verla en España.

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