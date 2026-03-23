Dwayne Johnson con pelucón roba todos los focos en el nuevo tráiler de 'Vaiana', el remake en acción real de la película de Disney

El caso del remake en acción real de 'Vaiana' ha sido una cuestión casi matemática de esas en las que tan solo es necesario sumar dos más dos. Después de que la secuela del largometraje de 2016 reventase la taquilla superando los mil millones de dólares de recaudación y viendo el filón que ha encontrado la gente de Disney con este tipo de producciones, lo único que quedaba saber era cuándo se estrenaría la versión live action, no si llegaría a rodarse.

Dwayne-Pelucón-Johnson

Ahora, después de la publicación de un primer teaser hace cosa de cuatro meses, el largometraje se ha dejado ver con un avance más extenso en el que, ahora sí, podemos ver en todo su esplendor al Maui de Dwayne Johnson, que repetirá como el semidiós tras prestar sus cuerdas vocales a la versión animada con un pelucón de lo más particular. De hecho, parece sacado de un skit de Saturday Night Live.

Johnson, por supuesto, no estará solo, compartiendo pantalla con Catherine Laga'aia —que dará vida a la heroína titular—, así como con un buen número de intérpretes neozelandeses como John Tui —natural de Auckland—, Frankie Adams —de origen samoano-neozelandés— y Rena Owen —de Bahía de las Islas—, que interpretarán al, padre de Vaiana, a su madre y a su abuela.

En lo que respecta a la dirección, la nueva 'Vaiana' ha sido dirigida bajo la batuta de Thomas Kail, ganador del Emmy y el Tony y responsable de la versión filmada de 'Hamilton' que aterrizó en Disney Plus en el año 2020; un solo realizador en contraposición a los del título original, que estuvo firmado por John Musker, Ron Clements, Don Hall y Chris Williams.

'Vaiana' llegará a nuestras salas de cine el próximo 8 de julio de este mismo 2026, y su sinopsis oficial reza tal que así:

En esta adaptación en acción real de Disney de la aventura animada nominada al Óscar, Vaiana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

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