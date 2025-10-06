La temporada 3 de 'One-Punch Man' desvela un nuevo tráiler antes de su inminente estreno, pero vuelve a hacer sonar las alarmas para mal

Se ha hecho de rogar, pero tras seis años de espera el anime de 'One-Punch Man' está a puntito de regresar con su tercera temporada. Saitama llega justo a tiempo para celebrar el décimo aniversario de la serie, que se estrenó por primera vez en 2015, y lo cierto es que 'One-Punch Man' tiene un listón muy alto al que enfrentarse.

El problema es que los adelantos de los nuevos capítulos no parecen estar a la altura, y muchos fans están ya con la mosca detrás de la oreja.

¿Nos estamos guardando lo mejor?

La verdad es que 'One-Punch Man' tiene una historia complicada. Porque la primera temporada del anime fue una auténtica sensación que incluso logró captar a millones de fans que nunca habían visto anime. Madhouse supo combinar de miedo el humor de ONE con una animación espectacular, dejándonos una auténtica joya.

El problema es que para su segunda temporada, el anime de 'One-Punch Man' cambió de manos al estudio J.C. Staff, y la animación pegó un bajón tremendo que desencantó a la gran mayoría de los fans. Este estudio ha terminado repitiendo para la tercera temporada, y con todos los ojos encima aún está por ver si puede recuperarse de su mala fama.

Por desgracia, los avances que estamos viendo no son para tirar cohetes. Y es que 'One-Punch Man' ya nos ha dejado d antes del estreno de su tercera temporada el próximo 12 de octubre. Pero en lugar de apostar por escenas de acción con las que lucir y promocionar la serie, el tráiler se apoya más en diálogos, paneos de cámara e incluso planos estáticos sin mostrar demasiada animación cañera.

Parece que 'One-Punch Man' va a apostar a tope por su faceta de humor (que también se agradece y no hay que olvidarla), pero muchos fans están temiendo que se repita el "efecto diapositiva" con imágenes estáticas que ya se criticó anteriormente... Aunque también hay quien piensa que es una estrategia para rebajar las expectativas y sorprendernos cuando llegue la acción.

Por su lado, el director de la tercera temporada también nos advirtió que quizás lo nuevo de 'One-Punch Man' iba a desencantar a más de uno. Así que nos toca esperar un poquito más y ver en qué queda la nueva etapa de Saitama.

