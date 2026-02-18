HOY SE HABLA DE
Estrenos (18 de febrero). 50 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Estrenos (18 de febrero). 50 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Liam Neeson es el policía no tan definitivo, vuelve 'El agente nocturno', la nueva serie de Marco Bellocchio y más

The Naked Gun Liam Neeson Header
Los carnavales se van despidiendo, llega el miércoles de ceniza pero en el streaming no hay ceniza que valga. Llegó la hora de repasar nuevamente los estrenos y tenemos esta semana nada menos que 50 series, películas y documentales nuevos que llegan a NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime y Disney+.

Portobello

Nueva serie de Marco Bellocchio que, en esta ocasión, nos lleva por la apasionante historia de Enzo Tortora, presentador del programa estrella de la televisión italiana a finales de los 70 comienzo de los 80. Inesperadamente, se encontrará involucrado con la camorra.

  • Estreno el viernes en HBO Max
Todos los estrenos

Netflix

  • Las 13 rosas (viernes)
  • El agente nocturno T3 (jueves)
  • Cortafuego (viernes)
  • Los huérfanos (viernes)
  • Isi Disi. Alto voltaje (viernes)
  • La ley de Las Vegas (viernes)
  • Love Life (viernes)
  • Mataharis (viernes)
  • La noche de los girasoles (viernes)
  • Padres (sábado)
  • Pavana (viernes)
  • El Santo (viernes)
  • Soy Gordon Ramsay (miércoles)
  • El vínculo sueco (jueves)

Prime Video

  • 56 días (miércoles)
  • Esto no es un dating (viernes)

HBO Max

  • Banksters
  • Murder in Glitterball City
  • Portobello
  • Sobrevivir al paraíso: más allá de los testigos de Jehová

Disney+

(todos el viernes)

  • Descendientes/ZOMBIES Universos cruzados
  • Watching You

Movistar Plus+

Filmin

  • Los abajo firmantes
  • Aterrados
  • Avengement (Venganza)
  • Battle Drone
  • El canto de las manos
  • Cézanne y yo
  • Dahmer, el carnicero de Millwaukee
  • DJ Ahmet
  • El imperio de las sombras
  • Los informes sobre Sarah y Saleem
  • The Island
  • Ithaca
  • El jardín del verano
  • Justicia letal
  • Kirot
  • Moving
  • En nombre de la Tierra
  • Perro salvaje
  • Las sombras del poder
  • El teorema de Marguerite
  • Thunder Road
  • La torre de hielo
  • Underdogs

Otros

