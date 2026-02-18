Estrenos (18 de febrero). 50 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Los carnavales se van despidiendo, llega el miércoles de ceniza pero en el streaming no hay ceniza que valga. Llegó la hora de repasar nuevamente los estrenos y tenemos esta semana nada menos que 50 series, películas y documentales nuevos que llegan a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime y Disney+.

Portobello

Nueva serie de Marco Bellocchio que, en esta ocasión, nos lleva por la apasionante historia de Enzo Tortora, presentador del programa estrella de la televisión italiana a finales de los 70 comienzo de los 80. Inesperadamente, se encontrará involucrado con la camorra.

Estreno el viernes en HBO Max

Netflix

Las 13 rosas (viernes)

El agente nocturno T3 (jueves)

Cortafuego (viernes)

Los huérfanos (viernes)

Isi Disi. Alto voltaje (viernes)

La ley de Las Vegas (viernes)

Love Life (viernes)

Mataharis (viernes)

La noche de los girasoles (viernes)

Padres (sábado)

Pavana (viernes)

El Santo (viernes)

Soy Gordon Ramsay (miércoles)

El vínculo sueco (jueves)

Prime Video

56 días (miércoles)

Esto no es un dating (viernes)

HBO Max

Banksters

Murder in Glitterball City

Portobello

Sobrevivir al paraíso: más allá de los testigos de Jehová

Disney+

(todos el viernes)

Descendientes/ZOMBIES Universos cruzados

Watching You

Movistar Plus+

La hermanastra fea (miércoles)

La pareja de al lado (jueves)

Los tigres (viernes)

Filmin

Los abajo firmantes

Aterrados

Avengement (Venganza)

Battle Drone

El canto de las manos

Cézanne y yo

Dahmer, el carnicero de Millwaukee

DJ Ahmet

El imperio de las sombras

Los informes sobre Sarah y Saleem

The Island

Ithaca

El jardín del verano

Justicia letal

Kirot

Moving

En nombre de la Tierra

Perro salvaje

Las sombras del poder

El teorema de Marguerite

Thunder Road

La torre de hielo

Underdogs

Otros

Agárralo como puedas (jueves en SkyShowtime)

Lo último que me dijo T2 (viernes en Apple TV)

