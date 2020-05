'Love Life': la primera serie original de HBO Max es una agradable comedia romántica para lucimiento de Anna Kendrick

Ayer se produjo el lanzamiento en Estados Unidos de HBO Max, la nueva y flamante plataforma de Warnermedia y con ella sus primeras series y programas. Que tampoco es que tuvieran una gran oferta inicial en este sentido, pero sí que entre ellas destacaba 'Love Life', protagonizada por Anna Kendrick. Una comedia romántica que ha llegado hoy a HBO España con sus tres primeros episodios.

Sam Boyd, cuya carrera de guionista se ha curtido en el terreno de cortometrajes como 'In a relationship' crea y escribe esta serie de diez episodios que se muestran como un repaso cronológico de la vida de Darby, una trabajadora de un museo neoyorquino, a través de sus relaciones amorosas.

Diez comedias románticas

Así, cada episodio (por lo menos los tres vistos hasta ahora pero la crítica norteamericana ha podido ver ocho y no cambia el esquema), nos lleva por una diferente pareja sentimental y cómo esta influye y transforma a Darby en la persona que acaba siendo. Son piezas de treinta minutos en el que somos testigos de semanas (o meses) de relación.

Si os soy sincero, cuando hace unas semanas pudimos ver el primer teaser de la serie, no me atrajo demasiado. El género de la romcom no es uno que me llame de primeras, por lo que cuando me puse a ver el primer episodio de la serie no las tenía todas conmigo. Por fortuna, la ficción no está nada mal. Es más, es agradable, ligera y con toques lo suficientemente divertidos.

Claro, 'Love Life' no inventa nada y no deja de ser convencional: es un chica conoce chico continuo y, si bien se va atisbando que una ruptura de las vistas no es tan definitiva como parece nada hace pensar que se salgan, al menos de momento, de una fórmula bastante clara.

Porque, con sus derivaciones y características propias de cada pareja. En ciclos de treinta minutos vemos nacer, evolucionar y morir una relación. Vemos como Darby va superando cada una de ellas. De hecho, la serie evita conscientemente el postraumático. Sí que vemos secuelas, sí que vemos corazón en un puño, pero cada episodio comienza con una Darby que avanza.

En este sentido creo que donde más acierta la serie es en el reparto. Anna Kendrick tiene una potencia en pantalla que ya quisiera la mayoría de protagonistas de series y películas del género y sus dejes funcionan bastante bien. Por otro lado, no me convence la narración en off de Lesley Manville, que le otorga de una reflexión y una seriedad (marca acento británico) que no termina de encajar en lo global.

Qué significa 'Love Life' para HBO Max

Como tampoco sé exactamente cómo encaja del todo 'Love Life' como carta de presentación de HBO Max. Es una buena antología pero que te podrías imaginar fácilmente en una cadena de televisión cualquiera. Es tan pegada a la realidad como bastante inofensiva como ficción.

¿Es la Netflixización de la marca HBO? pues conociendo que Netflix ha potenciado mucho el género de comedia romántica, pues este es buen ejemplo de ello. Tendremos que seguir viendo si las Max Originals que van llegando también tienen, independientemente del género, esta ligereza. Todo esto sin que dejen de tener buena calidad técnica y artística.

Lo que sí que puedo decir es que esta serie funciona bastante bien. Podríamos decir incluso que cada capítulo de 'Love Life' es en sí una buena y amable comedia romántica de media hora de duración. Y a veces no se necesita más para llamar la atención y triunfar.