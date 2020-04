HBO Max lanza los tráilers de las series con las que llegará la plataforma: 'Looney Tunes Cartoons', 'Not-too-late show with Elmo' y más

El 27 de mayo se lanzará en Estados Unidos HBO Max, el esperado nuevo servicio de streaming que aglutinará las principales marcas y cadenas de WarnerMedia. La propuesta inicial incluye diez mil horas de contenido "premium" de la biblioteca de Warner Bros (HBO, DC, Cartoon Network...) junto con originales MAX.

La plataforma ha anunciado y lanzado los tráilers de los seis programas y series originales con los que HBO Max se presentará en sociedad en Estados Unidos. Obras entre las que destacan la nueva serie de Anna Kendrick, el regreso de los Looney Tunes y la fantasía que promete ser el programa de entrevistas de Elmo.

En España, a día de hoy, no está claro cómo llegarán estas seis series, al igual que no hay noticias sobre cómo se expandirá internacionalmente HBO Max. HBO España todavía no ha comunicado sus estrenos de mayo, por lo que no es descabellado encontrarse con alguno de estos estrenos por aquí. Pero vayamos al meollo.

'Love Life'

Anna Kendrick protagoniza su primera serie con un viaje desde el primer al último amor y cómo las personas con las que estamos nos convierten en lo que somos. Creada por Sam Boyd, cada episodio tendrá un protagonista diferente. Junto a Kendrick, en la primera temporada estarán Zoë Chao, Peter Vack, Sasha Compere y Lesley Menville.

'Looney Tunes Cartoons'

Nueva versión de los clásicos Looney Tunes con una nueva actualización y, ojo, ochenta episodios de once minutos cada uno. Cada uno de ellos tendrá varios cortos de duración diversa.

'The Not Too Late Show With Elmo'

Quizás lo que en lo personal estoy esperando más es el late show presentado por Elmo. El personaje de Barrio Sésamo (Sesame Street) se pone en la piel de un presentador para entrevistar y pasárselo bien con sus invitados. Jimmy Fallon, John Oliver, John Mullaney y Blake Lively serán algunos de los primeros entrevistados.

'On the record'

Kirby Dick y Amy Ziering dirigen y producen este documental que sigue la historia de Drew Dixon, productora musical de renombre, que en plena ola de #MeToo salió adelante y públicamente acusó al magnate del hip hop Russell Simmons de asalto sexual.

'Craftopia'

Concurso de manualidades para niños presentado por la youtube LaurDIY (Lauren Riihimaki). En cada programa, los concursantes (de entre 9 a 15 años) llenarán su carro de materiales y realizarán grandes e imaginativos desafíos de construcción de manualidades.

'Legendary'

Concurso en torno al mundo del vogue y la ball culture donde diversas casas competirán para conseguir el statu de "Legendary". El reparto incluye a MC Dashaun Wesley y DJ MikeQ, Law Roach, Jameela Jamil, Leiomy Maldonado, y Megan Thee Stallion serán jueces famosos.