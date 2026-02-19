La película no original de Netflix más vista del último año con 107 millones de visualizaciones forma parte de una saga que arrasa en cines y streaming

Todos sabemos ya que la película original de Netflix más exitosa de 2025 es 'Las guerreras K-Pop'. De hecho, es el largometraje más visto de toda la historia de la plataforma y cuesta creer que haya alguna que vaya a conseguir superarla en un futuro cercano. Lo que muy pocos saben es qué película tiene el honor de ser la producción no original más vista de Netflix en 2025, logrando además la friolera de 107,1 millones de visualizaciones.

Ese honor pertenece a 'Gru 4. Mi villano favorito', pues la película de Illumination logró 69,8 millones de visualizaciones durante el primer semestre de 2024 y 37,2 millones más durante el segundo semestre. Todo un logro si además tenemos en cuenta que no estaba disponible en todos los mercados. Por ejemplo, en España es la única entrega de la saga que no está actualmente disponible en Netflix.

El top 5 de las más vistas en Netflix en 2025

Eso sí, lo que queda totalmente claro si nos fijamos en todos los datos es que Netflix tiene un gran filón con las películas animadas de Illumination, pues 4 de las 5 no originales más vistas el año pasado en la plataforma pertenecen a esa compañía:

Teniendo en cuenta que la franquicia iniciada por 'Gru. Mi villano favorito' es la saga de animación más taquillera de todos los tiempos -sus ingresos superan con holgura los 5000 millones-, tampoco sorprende que cuele has tres entregas entre lo más visto de Netflix el año pasado. Con razón Illumination sigue exprimiendo la gallina de los huevos de oro, que este 2026 llegará a los cines 'Minions & Monsters'...

Como mencionaba antes, 'Gru 4. Mi villano favorito' no está ahora mismo en Netflix España, por lo que si queréis verla -o que lo hagan vuestros cines-, tendréis que acudir a Movistar Plus+.

