Brendan Fraser habla sobre aquella vez que alquiló un erizo mientras estaba en Japón: "Quería verle comerse una lombriz"

Brendan Fraser es uno de los actores más inusuales de Hollywood. Después de permanecer en la sombra por culpa de la propia industria durante años, en 2022 ganó el Óscar gracias a 'La Ballena' y desde entonces no ha dejado de recibir llamadas. Trabajó con Martin Scorsese en 'Los asesinos de la luna', estrena en breves 'Familia de alquiler' y ya prepara la infalible 'La Momia 4'. Pero lo más interesante en su vida ahora mismo ocurre cuando apagan las cámaras.

De 'La ballena' al erizo

En una increíble entrevista de IndieWire, Fraser habla de la trama de su nueva película y cómo en Japón se puede alquilar prácticamente de todo (incluída una familia, y sí, a mí la trama también me huele a la 'Familia' de Fernando León de Aranoa): "Hay muchas, muchas cosas que puedes alquilar en Japón, pero hay restricciones y reglas sobre todas ellas. Puedes alquilar un erizo si quieres. Lo sé porque lo hice". Si has pensado "Espera, ¿¡qué!?", no eres el único: el entrevistador le pregunta exactamente lo mismo: ¿por qué se le ocurrió la idea?

"Porque nunca lo había hecho antes. Quería sentarme con un erizo y verle comerse una lombriz". Paso uno, ganar el Óscar. Paso dos, poder volver a elegir tus propios proyectos. Paso tres, supongo, alquilar un erizo. Sin embargo, Fraser va más allá y habla sobre cómo podría haberse encariñado de más con el bicho, sabiendo que tenía que devolverle: "Exacto, lo sé. Y ese es el dilema ético y moral en el que vive esta película. ¿Qué ocurre cuando la fantasía y la sustitución se topan con la realidad? Esa zona gris, a veces delicada, que hay entre medias".

En la entrevista también le preguntan por 'La Momia 4', aunque no hay nada nuevo que contar ("Lo que leíste fue especulación, pero si mis labios no estuvieran sellados, te confirmaría todo lo que ya sabes"). Bueno, sí, que sabe que la película podría tener éxito porque, una vez, "un tío se levantó el pantalón y mi cara estaba tatuada en su pantorrilla. Yo estaba en plan 'Ah'". Cosas que pasan cuando eres un ídolo generacional entre erizos y tatuajes.

