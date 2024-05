'Amigos imaginarios', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película con Ryan Reynolds que ha dividido a crítica y público

El hecho de que una película cuente con un director de renombre o un gran elenco de actores y actrices no significa que vaya a funcionar bien. En la industria cinematográfica hemos visto muchos casos en lo que una película parecía tenerlo todo y finalmente se estrelló en críticas o en recaudación en taquilla. El último caso es el de 'Amigos imaginarios', lo nuevo de John Krasinski como director.

Estrenada el pasado 17 de mayo, la película es uno de los claros ejemplos en los que hay una gran división entre crítica y público. La película no ha conseguido calar entre los medios especializados, pero sí en un público que ya la ha catalogado como una de las mejores películas del año. Entre otras cosas, el film era muy esperado porque reúne a un excelente elenco de actores y actrices de la talla de Ryan Reynolds o Phoebe Waller-Bridge, entre otros.

Cuándo y dónde podremos ver 'Amigos imaginarios' en las plataformas de streaming

'Amigos imaginarios' acaba de estrenarse en los cines españoles y seguirá estando disponible durante un tiempo, por lo que de momento no hay confirmación sobre la fecha exacta en la que llegará al streaming, ya sea mediante servicio de suscripción o en formato de alquiler y compra. No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una superproducción y dependiendo de lo que genere en taquilla, no deberíamos esperarla hasta por lo menos finales de julio o principios de agosto.

Respecto a la plataforma de streaming, aunque no se ha confirmado nada al respecto y finalmente puede decantarse entre una u otra, al tratarse de una producción de Maximum Effort que está distribuida por Paramoun Pictures, podría (o debería) llegar en primer lugar y mediante servicio de suscripción a SkyShowtime.

Tampoco se ha confirmado nada al respecto sobre si antes, durante o después de su llegada mediante servicio de suscripción llegue también mediante formato de alquiler y compra. No sería de extrañar al tratarse de una superproducción, pero de momento no hay nada oficial.

'Amigos imaginarios' nos lleva a la historia de un joven que tiene la capacidad de poder ver y hablar con los amigos imaginarios de las personas. Con el tiempo acaba entablando amistad con ellos, pero poco a poco también irán apareciendo otros amigos invisibles que se han vuelto malvados al haber sido completamente olvidados.

Tal y como recoge Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'Amigos imaginarios' parece un borrador de una película mejor, un film que nos muestra escenas de gran carga sentimental pero que la historia no logra ir más allá. La película funciona mucho mejor cuando deja a un lado el humor y la fantasía y el diseño de los amigos imaginarios son mayoritariamente genéricos.

La crítica ha sacudido con fuerza la película de John Krasinski. Actualmente, en Rotten Tomatoes, 'Amigos imaginarios' cuenta con un total de 141 valoraciones por parte de la crítica y una valoración media del 49%, mientras que el público, con sus más de 500 valoraciones, ha subido esta cifra hasta el 87%.

Imagen | Maximum Effort

