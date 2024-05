Está en Netflix México, es una de las grandes obras maestras de la ciencia ficción, y recibió 40 premios el año de su estreno

Cuando hablamos de ciencia ficción, uno de los indiscutibles referentes modernos es 'The Truman Show: Historia de una vida'. La película, estrenada en 1998, marcó un antes y un después en cómo los espectadores percibíamos el género. Un relato distópico que se sentía muy cercano, y todo un comentario social de la cultura de consumo de la época. Actualmente la película se encuentra en Netflix México, y es una de las mejores que puedes ver en el catálogo de la plataforma.

Dirigida por Peter Weir, también conocido por otros sensibles dramas como 'La sociedad de los poetas muertos' o 'Sin miedo a la vida', la película es una afilada comedia satírica cuyo guion original de Andrew Niccol cuenta la historia de Truman. Un joven que, desde pequeño y sin su conocimiento, ha tenido toda su vida televisada, y solo ahora que es adulto está empezando a descubrir que algo no cuadra.

Una distopía peligrosamente cercana

Interpretada por un fantástico Jim Carrey como Truman, el intérprete sabe darle una gran humanidad a un personaje con el que es fácil empatizar. El papel de la audiencia es doble en esta película. Son los que han "dado la vida" a Truman permitiendo que el programa sea un éxito durante tantos años, pero también tienen un rol antagónico, ya que sin necesidad de buscar una audiencia, nunca habría llegado a inspirar la creación de algo así.

La búsqueda de respuestas para Truman le hace emprender un viaje que, aunque emocionante, tiene también un importante componente filosófico, ¿quién lo ha creado y por qué? ¿Es realmente humano alguien que nunca ha vivido una vida real, sino simplemente a través de actores? El guion de Niccol es un audaz estudio de la condición humana que, aunque inicialmente se planteó como un thriller de ciencia ficción más puro, acabó evolucionando a su característico tono de comedia por el que se la conoce ahora.

A la película se la ha asignado el estatus de obra maestra con el tiempo. Con 40 premios y más de 60 nominaciones, incluyendo Mejor Dirección y Mejor Guion en los Oscars, publicaciones como The Guardian la consideraban en su día "brillantemente ejecutada", y en The New York Times alababan su inteligente guion. La película sigue estando en la cabeza de muchos, y su legado sigue presente en obras similares que han tomado el testigo como Black Mirror. Sin duda una obra adelantada a su tiempo.

