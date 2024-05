Últimos días para ver gratis en streaming a Adam Driver en uno de los mejores thrillers de los últimos años

¿Es Adam Driver una estrella de cine? Es fácil cuestionarlo dado que no ha tenido prácticamente ningún éxito comercial con películas lideradas por él, y también ha estado en proyectos soñados de algunos de los mejores directores que han terminado siendo de lo más criticados. Pero también está estableciendo una carrera muy acorde a algunos actores celebrados de los setenta que igual no serían estrellas hoy, incluyendo en su filmografía joyitas como ‘The Report’.

La verdad tras el método

La película de Scott Z. Burns es la clase de thriller político que es muy agradecido de ver por su aroma clásico y también contundente en su manera de señalar las entrañas del país. Driver es el protagonista de este fascinante entramado que ahora puedes ver gratis en streaming a través de RTVE Play hasta el próximo viernes 24 de mayo (también se encuentra en la suscripción de Amazon Prime Video).

En ella, un miembro del gabinete de una senadora de los Estados Unidos recibe el particular encargo de investigar las prácticas de la CIA durante la guerra contra el terrorismo. Los métodos de interrogación y detención que volvieron rutinario el uso de torturas a los presos, con este joven burócrata teniendo que indagar cada vez más en una verdad incómoda para poder desvelar el cuadro general de abuso.

Burns dirige este proyecto, aunque previamente había ejercido como guionista en otros trabajos que han mirado críticamente los métodos seguidos por la Inteligencia o la burocracia estadounidense. En ambas ocasiones dieron con proyectos tan dispares como ‘El ultimátum de Bourne’ o ‘¡El soplón!’, pero ‘The Report’ se logra distinguir también de ellas.

La película es ante todo una historia de procesos, de conversaciones en despachos, y de verdades realmente oscuras pero que son comentadas con la cercanía de un martes laboral más. No es tradicionalmente trepidante ni mucho menos, como tampoco podría serlo un thriller de investigación de los setenta mirado estrictamente con ojos del presente. Pero es capaz de tenerte reflexionando sin darte lecciones o romperte las emociones.

Nunca se opta por el tremendismo, y es capaz de huir de la tendencia al excepcionalismo que se podría esperar cuando el proceso triunfa para que se sepa la verdad. Su cinismo está muy bien jugado, y elaborado a través de un Driver debidamente contenido que sabe bien su rol de gregario teniendo que desenmarañar la compleja red que alguien ha dejado hecha un embrollo antes que él. Es la clase de película adulta que pasa desapercibida a menos que se le haga un marketing agresivo, cosa que no fue el caso, pero es tremendamente notable en su labor.

