El desastroso evento de 'Bluey' que un restaurante hizo pensando que no acudiría casi nadie y ahora se compara con la Experiencia Willy Wonka

A poco que hayas conocido un solo niño (o un solo padre) en el último lustro, sabrás que 'Bluey' es más una religión que una serie: ha desplazado a 'La patrulla canina' y 'Miraculous' de las mochilas, tarteras, tiendas de peluches y servicios de streaming. Cualquier cosa que tenga la palabra 'Bluey' va a ser un exitazo monumental, ya sean personas disfrazadas en un centro comercial, espectáculos teatrales o merchandising de todo tipo. Pero claro: si montas tu evento mal, sufrirás las consecuencias. Y no quieres enfadar a los fans de esta serie.

Jugando a los disfraces

Es lo que ha pasado en Las Vegas, en el restaurante Dirt Dog, especializado en perritos calientes y sorprendentemente bien valorado en Google Maps. Resulta que hace unas semanas anunciaron el "día de Bluey", un truco publicitario con el que esperaban aumentar su clientela en unas cuantas docenas de personas. Sin embargo, tal y como cuenta el AVClub, no se esperaban lo que obviamente iba a ocurrir.

Miles (cientos según otras fuentes) de familias fueron a comer perritos calientes y disfrutar con 'Bluey'... si no fuera porque el espectáculo resultante se parecía mucho al que vimos hace poco con la Experiencia Willy Wonka. La idea era que los dependientes llevaran disfraces, hubiera un puesto de pintar caras, en las televisiones del local se pusieran sin parar episodios de la serie y se vendieran muffins con forma de hueso (y una pinta, cuando poco, de calidad dudosa). Cuando miles de personas reservaron online, nadie se preocupó demasiado. Al fin y al cabo, ¿quién no ha reservado alguna vez un evento gratuito y se ha olvidado después?

Pero los padres y los hijos no se olvidan nunca de 'Bluey'. Y cuando llegaron se encontraron con un solo camarero disfrazado de Bandit, el padre de los Heeler, pero no con un traje de cuerpo completo, sino con una especie de pijama que permitía ver su cara y su barba. Según el dueño de la tienda, este tipo de eventos especiales para niños tienen siempre las mismas actividades y llevan años funcionando bien, pero los fans de 'Bluey' exigen siempre algo más. Y claro, el enfado fue monumental.

Al final, al restaurante no le quedó otra que disculparse en redes sociales afirmando que "Seguiremos mejorando nuestros eventos para asegurarnos de que algo así no vuelva a pasar en el futuro. Pedimos perdón a las familias que no sabían lo que ofrecíamos. Esperamos reparar nuestra relación con todos vosotros". A la salida, los niños lloraban, las noticias acudieron en masa y, en general, todos se dieron cuenta, de golpe y porrazo, del poder de la perrita azul y su familia. Puedes meterte con quien quieras, pero a Bluey déjala en paz.

Fotos | FOX5

