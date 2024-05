El público dicta sentencia sobre 'Tarot' y afirma que es una de las peores películas del año. Sólo hay una película de ciencia ficción con una puntuación igual de baja

Esta semana llegaba a los cines españoles 'Tarot', una película de terror que ha gustado muy poco a la crítica -apenas un 23% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- y que tampoco es que esté arrasando en la taquilla de Estados Unidos -apenas llegó al cuarto puesto durante su primer fin de semana en salas-. Además, el público no ha quedado nada impresionado con ella, hasta el punto de que la sitúa como una de las dos peores películas del año.

La peor de terror

Es cierto que las películas de terror suelen recibir notas más bajas en Cinemascore, pero eso no quita que la C- que ha recibido 'Tarot' la convierta en la película de dicho género de este 2024 peor valorada por los espectadores de Estados Unidos. De hecho, así quedaría el ranking ahora mismo:

'Abigail' con una B (misma nota que 'Lisa Frankenstein', que es más una comedia) 'Imaginary' logró una C+ Triple empate entre 'La piscina', 'Immaculate' y 'La primera profecía' con una C 'Tarot' con una C-

Como podéis ver, tampoco hay tantas que hayan recibido una nota en Cinemascore, pero sí que queda claro que a los espectadores de Estados Unidos que fueron a verla el día de su estreno no les gustó demasiado. Y eso es algo afectó a sus ingresos, pues el viernes fue la segunda película más vista y el sábado y el domingo no pasó del cuarto puesto.

Eso sí, ese C- no la convierte de forma exclusiva en la película peor valorada de lo que llevamos de año, pues hay otra que ni siquiera llegó a estrenarse en España que tuvo la misma nota. Me refiero a 'I.S.S.', una película de ciencia ficción con Ariana DeBose, ganadora de un Óscar por su trabajo en 'West Side Story', que fracasó con estrépito en los cines norteamericanos.

En Espinof: