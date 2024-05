Ni 'Barbie' ni 'Oppenheimer': la película más rentable de 2023 es una película que nos sorprendió a todos y ahora es el inicio de una franquicia

Para valorar si una película ha sido un éxito o un fracaso, mucha gente se fija simplemente en los datos de taquilla: si ha recaudado más, ha sido un mayor éxito, ¿no? Sobre el papel es sencillo... Pero a la hora de la verdad hay muchas variantes. Por ejemplo, si una película es muy barata pero revienta las taquillas, su rentabilidad para el estudio es mayor que la de una cinta muy cara que recaude más.

Con esta idea bien clara en mente, ya podemos mirar cara a cara a los estrenos verdaderamente más exitosos del año 2023. Y hay sorpresas.

¡Mamma mia!

Si te preguntaran cuál es la película que dio mayores beneficios del año pasado, es posible que pienses enseguida en Margot Robbie y 'Barbie', el mayor taquillazo del año pasado. Sin embargo, y como revela Deadline, en realidad la comedia se tuvo que conformar con el segundo puesto, con 421 millones de dólares embolsados para Warner después de descontar a los beneficios de taquilla, televisión y vídeo los costes de producción, publicidad, residuales y participaciones de los inversores.

Entonces, ¿cuál fue la película que resultó mejor para su estudio a la hora de la verdad? ¿La oscarizada 'Oppenheimer' de Christopher Nolan? ¿La exitosa comedia romántica 'Cualquiera menos tú'? ¿Quizá la sorprendente 'Wonka' o el concierto de Taylor Swift? Nada de eso: la adaptación de 'Super Mario Bros.', que superó todas las expectativas y se convirtió en uno de los grandes éxitos del año.

La película del simpático fontanero italiano basado en la saga de videojuegos le dio un total de 559 millones de dólares a Universal y Nintendo, tras conseguir unos beneficios totales de 959 millones y restar unos gastos de 400. Optimización, que lo llaman. Por supuesto, la secuela de 'Super Mario Bros: La película' ya está en marcha y el inicio de franquicia es inevitable.

En la lista de las diez películas más rentables también nos encontramos otras sorpresas inesperadas como 'La patrulla canina: la superpelícula', 'Five nights at Freddy's' o 'Tortugas Ninja: Caos mutante', que pueden dar luz a ese momento, dentro de unos años, cuando nos preguntemos por qué tienen secuela y franquicia si no fueron un bombazo de taquilla al nivel de 'Fast X' o 'La sirenita'.

Y es que a veces vale más un presupuesto ajustado pero bien utilizado y con eficacia en taquilla, que gastarse un tremendo pastizal dando una rentabilidad mínima. Si es que llega a darla. Que se lo pregunten a Disney con 'The Marvels', al frente de los mayores fiascos de recaudación del año pasado.

