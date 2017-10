La sorprendente lista con los actores más y menos rentables de Hollywood en las últimas tres décadas

Oculta entre la ingente cantidad de artículos sobre la actualidad de la industria del cine y la televisión, últimamente volcada en los escandalosos casos de abuso sexual, me llamó la atención un curioso listado que pretende aclarar quiénes son los actores más y menos rentables de Hollywood. Los resultados son bastante sorprendentes.

Variety se hace eco de un análisis que ha tenido en cuenta las cifras de taquilla desde 1980 a 2017 de todos los intérpretes que protagonizaron al menos diez películas. De este modo se ha descubierto que Emilio Estevez es el actor más productivo para la industria mientras que Brad Pitt es el menos rentable de todos.

Martin Sheen con sus hijos: Emilio Estevez, Ramon Estevez, Charlie Sheen y Renee Estevez

Estevez, que además de actuar también se ha dedicado a la dirección —'Wisdom' (1987), 'Bobby' (2006)—, encabeza este ranking porque generó 6,7 dólares por cada dólar que se gastaron en una de sus películas. Con 55 años, su gran momento fue en los años 80, donde rodó 'Rebeldes' ('The Outsiders', 1983) o 'El club de los cinco' ('The Breakfast Club', 1985); en la última década le estamos viendo menos, no encabeza el reparto de una película estrenada en cines desde 'El camino' ('The Way', 2010), realizada por él mismo.

Curiosamente, los siguientes actores más rentables en todos estos años son Jean-Claude Van Damme con 4,2 dólares, Mel Gibson con 3,5 y Tyler Perry y Dudley Moore empatados con 3 dólares cada uno. En la lista opuesta tenemos a Pitt, que sólo genera 10 céntimos por dólar, Johnny Depp con 0,20$, Robert de Niro con 0,24$, Hugh Jackman con 0,25$ y Anthony Hopkins con 0,26$. Cuanto más cobran, menos beneficios se llevan los estudios, es normal, aunque supongo que hay estrellas que han ganado más dinero que De Niro y Hopkins.

Espero que algún ejecutivo de Hollywood lea este listado y llame a Estevez, Van Damme y Gibson para hacer una película juntos, tendrían mi entrada asegurada. Otro dato curioso del estudio es que las películas "de misterio" son las más rentables, generando en taquilla 39,89$ por cada dólar invertido; le siguen el terror (34,13$) y los thrillers (17,36$) mientras que las películas de acción (1,89$), los dramas criminales (2,01$) y los musicales (2,05$) han sido los géneros menos productivos en estas cuatro décadas. ¡Así tiene más mérito lo de Van Damme!