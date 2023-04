"Pedro Pascal ES Wario". Jack Black ya tiene claro al villano de 'Super Mario Bros 2' pero desde Illumination no sueltan prenda sobre el futuro de la saga

El éxito arrollador de 'Super Mario Bros. La película' en todo el mundo, además de romper varios récords de taquilla, ha hecho que comience a hablarse de forma casi automática sobre una secuela que se antoja inevitable. No cabe duda de que la gente de Nintendo e Illumination han encontrado una gallina de los huevos de oro que explotar en este mundo dominado por las franquicias, pero ¿qué nos deparará el futuro del fontanero bigotudo en la gran pantalla?

La M invertida

Después de haber jugado la lógica carta de usar a Bowser como principal antagonista de la función, hemos sido muchos los que hemos pensado instantáneamente en quién podría ser el villano de la potencial segunda parte. Ese no es otro que Wario; el archienemigo del personaje titular creado por Hiroji Kiyotake y que debutó en 1992 con 'Super Mario Land 2'.

Ahora bien; después del estelar reparto original de voces que ha tenido 'Super Mario Bros. La película', ¿quién sería el intérprete perfecto para prestar sus cuerdas vocales al infame Wario? Jack Black, que ha ayudado a dar vida a Bowser en el filme original lo tiene claro: Pedro Pascal.

Durante una entrevista con GameSpot, el actor se ha mostrado inseguro respecto al regreso del Rey de los Koopa y ha señalado al protagonista de 'The Last of Us' como su elegido particular.

"No está asegurado que regrese Bowser. Ya sabes, hice unas cuantas películas de 'Kung Fu Panda', y cada una tenía un villano diferente. Puede que hagan lo mismo. Ya sabes, ¿y si hay un villano aún más poderoso y malvado? Entonces tal vez tendría que dar un giro para ayudar a Mario y al resto a defender nuestro universo frente a alguna otra fuerza desconocida. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Wario! Pedro Pascal ES Wario".

Sólo queda una pregunta en el aire, y es si, como podría parecer lógico, 'Super Mario Bros. La película' tendrá una o varias continuaciones. En un reportaje de Variety sobre la creación de la producción de Illumination Entertainment, el CEO de la compañía Chris Melandri ha respondido vagamente a la incógnita:

"Nuestro foco ahora mismo está volcado completamente en llevar la película al público y, en este momento, no estamos preparados para hablar sobre lo que llegará en el futuro".

El que calla, otorga.

En Espinof | Las 31 mejores películas de animación de la historia