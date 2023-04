Por qué el mejor personaje de 'Super Mario Bros. La película' está deseando morir

Nadie puede dudar de que 'Super Mario Bros' es la película del momento. Está batiendo récords en taquilla y está a punto de entrar en la lista de títulos que han superado los 1.000 millones de dólares de recaudación. Hay muchas cosas en ella que merece la pena destacar, pero yo tengo muy claro que lo mejor de la película es Lumalee, un personaje que está deseando morir. Y tiene todo el sentido del mundo.

El origen del personaje

Para entender los motivos por los que Lumalee está deseando abandonar este mundo, minando así la confianza de sus compañeros de reclusión, hay que buscarlo en el lore del universo de Mario en los videojuegos. Lumalee pertenece a la especie Luma, que hizo su primera aparición en el estupendo 'Super Mario Galaxy', estando en el final de dicho videojuego donde encontramos la explicación a esta curiosa tendencia del personaje.

Durante los momentos finales de 'Super Mario Galaxy', un grupo de Lumas se sacrifican con alegría, siendo succionados por un agujero negro creado por Bowser. De esta forma, salvan la galaxia y el videojuego tiene un final feliz. Es por tanto lógico que Lumalee esté deseando hacer lo mismo en 'Super Mario Bros. La Película'. Al final es su destino, como también lo era de Mr. Meeseeks en 'Rick y Morty', complicándose, y mucho, las cosas cuando algo le impedía conseguirlo.

Lo curioso es que la película no haga la más mínima mención a este hecho, por lo que su personalidad puede resultar chocante para algunos espectadores -la verdad es que no he oído ninguna queja sobre que haya un personaje que se podría interpretar como alguien con tendencias suicidas, pero no me sorprendería nada que se me haya escapado esa posible polémica-. Para otros no deja de ser un estupendo guiño a los videojuegos originales, aunque también es cierto que uno no puede evitar pensar qué habrá siendo del resto de Lumas, pues solamente aparece Lumalee...

