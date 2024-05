Jerry Seinfeld intentó repetir el famoso bofetón de los Oscars en su película de Netflix, pero a Chris Rock no le hizo gracia

A estas alturas ya podemos decir abiertamente que, pese a su extensa campaña en medios, a nadie le ha interesado demasiado 'Sin edulcorar', la primera película dirigida por Jerry Seinfeld, que en Netflix se ha dado con el duro muro de la realidad. Eso sí, tiene una variedad de cameos divertidísima entre la que elegir... y podría haber sido aún mejor.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Bofetón (bis)

Y es que esta semana hemos sabido gracias a una entrevista en el podcast 'Fly on the wall' que a Seinfeld le hacía muchísima gracia la idea de que apareciese Chris Rock repitiendo su ya icónico (y vergonzoso) momento de los Óscar.

"La otra cosa que quería hacer y casi hice fue que Chris Rock fuera el presentador de los Premios Bowl & Spoon, algo que rodamos justo después del bofetón de Will Smith. Iba a hacer que alguien subiera al escenario y pegara un puñetazo a Chris en cuanto llegara"

Sin embargo, Rock estaba "en shock" por aquel momento, y en su lugar pusieron a Cedric The Entertainer. El presentador del podcast, Dana Carvey ('El mundo de Wayne') respondía a Seinfeld que el chiste habría funcionado bien sin lo de Will Smith, pero después de aquello "hay una oscuridad residual alrededor de ese momento". Pero, como bien responde el cómico, "¿No es eso lo que nos atrae más que nada, la oscuridad residual? No sé si habría funcionado. Era una idea". También la de hacer un biopic sobre los Pop-Tarts, desde luego.

En Espinof | 'Seinfeld': treinta años celebrando la serie que no iba de nada pero lo tenía todo

En Espinof | Las 14 mejores películas de la historia de Netflix