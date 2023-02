Artefactos misteriosos, una región inexplorada y Capitán Pikachu: todo lo que sabemos sobre el nuevo anime de 'Pokémon' y sus protagonistas

Después de dos décadas como protagonista del anime, a Ash Ketchum le ha tocado el turno de jubilarse. Ya ha conseguido ser Campeón del Mundo y ahora mismo está protagonizando su arco de despedida lleno de cameos y muchísima nostalgia. Pero como el mundo no está listo para despedirse de 'Pokémon', empezamos una nueva serie dentro de nada.

Todavía no se ha desvelado demasiado de la trama de este nuevo anime, pero poquito a poco nos van llegando más detalles con cuenta gotas sobre la siguiente etapa de la serie.

Cambiando de región y de entrenadores

El nuevo anime de 'Pokémon' se ambientará en Paldea, la región de 'Pokémon Escarlata y Púrpura'. La serie todavía no tiene un nombre oficial, pero quizás podamos esperar algo relacionado con la región y su mitología.

La mayor novedad de la serie es que también cambiamos de protagonistas. Ash y Pikachu se retiran para darle el relevo a Liko y Roy, dos nuevos entrenadores, y a Sprigatito, Fuecoco y Quaxly, los Pokémon iniciales de esta región.

Liko es una entrenadora con un misterioso colgante que brilla, mientras que Roy (Rod, fuera de Japón) parece que tiene una extraña Poké Ball. No hay demasiada información sobre estos artefactos, pero seguro que tienen su importancia en la trama del anime.

No sin mi Pikachu

Es odiado y amado a partes iguales, y no se puede negar que Pikachu es la gran estrella de la franquicia... así que aunque Ash se vaya el anime no puede deshacerse de su Pokémon estrella, porque como han dicho desde The Pokémon Company: "Durante 27 años, Pikachu ha sido sinónimo del grupo Pokémon, y queremos que este queridísimo Pokémon siga ostentando una presencia relevante en la serie de dibujos animados y continúe siendo un icono de la marca”.

Así que la mejor solución para todos ha sido introducir a uno nuevo: Capitán Pikachu, el compañero de un entrenador llamado Fiedre. Les veramos bastante en la serie porque Fiedre también es un Profesor Pokémon y ambos ayudarán a Liko y Roy durante sus aventuras para poder desvelar los misterios de sus artefactos.

Cuándo arranca la aventura

Por ahora se han dejado ver algunos artes conceptuales de los personajes y un primer tráiler para despedirnos de Ash, pero todavía estamos pendientes de un tráiler completo para meternos de lleno en Paldea.

El nuevo anime de 'Pokémon' arranca en Japón el próximo 15 de abril, unas semanas después de cerrar el último arco con Ash. Todavía no se ha confirmado cómo podremos verlo a nivel internacional, pero parece asegurado que se irá estrenando a lo largo de 2023.