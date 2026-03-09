Festival de Málaga: 'Si es martes es asesinato', un Cluedo televisivo con mucho humor y misterio que "recuerda a Solo asesinatos en el edificio"

La comedia y el misterio se dan la mano en 'Si es martes es asesinato', una de las nuevas apuestas de Disney+ por la ficción española. La serie, creada por Carlos Vila, propone un juego detectivesco con humor en el que un grupo de turistas españoles viaja a Lisboa y, tras la muerte repentina de uno de ellos, decide investigar el crimen por su cuenta. La premisa recuerda inevitablemente a los clásicos del misterio pero con un tono mucho más ligero y cómico. Se estrena el 31 de marzo en la plataforma.

Carlos Vila apuesta por el misterio con humor

Con un reparto encabezado por Inma Cuesta y Álex García, acompañados por Ana Wagener y Pedro Casablanc, la ficción combina intriga, sátira social y un punto de aventura turística.

El creador de la serie, Carlos Vila, no es un recién llegado a la televisión. El guionista ya fue responsable de 'Los misterios de Laura', que además se convirtió en una de las primeras series nacionales en ser adaptadas en el extranjero, y en esta ocasión, Vila vuelve al género detectivesco, aunque apostando por un tono mucho más cómico.

La historia arranca cuando un grupo de turistas españoles llega a Lisboa y, al poco tiempo, uno de ellos aparece muerto. "Cuatro integrantes del grupo, muy aficionados a las novelas de misterio, deciden empezar a investigar el crimen ellos mismos sin contar con la policía ni con las autoridades locales", explica el periodista Tomás Andrés Guerrero sobre la premisa de la serie desde el Festival de Málaga.

Uno de los puntos fuertes de la ficción es su reparto. Para él, destaca especialmente el trabajo de Inma Cuesta, a quien considera el motor interpretativo de la historia. "Es una de las intérpretes menos valoradas de la comedia española", señala, recordando su papel en 'Tres bodas de más', donde ya demostró su talento para el humor. En la serie, la actriz combina “humanidad, sarcasmo y un timing cómico perfecto”.

En cuanto al tono, Vila reconoce que la serie juega con referencias claras del género. “Esto de que unos aficionados a las novelas policíacas empiecen a investigar un asesinato recuerda inevitablemente a Only Murders in the Building”, comenta. Sin embargo, también apunta a otra inspiración más lúdica: “Tiene algo de juego de mesa tipo Cluedo, donde todos parecen sospechosos y el espectador va reuniendo pistas hasta descubrir quién es el culpable”.

