La primera mujer que fue directora de la Historia del Cine: una pionera con más de 1000 películas

En este mes marcado por las reivindicaciones feministas del 8M, es importante también echar la vista atrás y hablar de mujeres históricamente involucradas en el cine y a las que no se les ha hecho justicia. Por eso os traemos un interesante videoensayo que se propone recuperar la memoria de la que se considera la primera mujer en crear relatos de ficción en la historia del séptimo arte, desde finales del siglo XIX.

Alice Guy Blaché, la primera creadora cinematográfica femenina

Según la artista Catherine Stratton (responsable del vídeo que podéis ver más abajo), Alice Guy Blaché es esa precursora cineasta, coetánea de los hermanos Lumière, que al mismo tiempo asombraban al público con escenas de lo cotidiano, como la llegada del tren a la estación, y de Georges Méliès, que entonces firmaba el primer y visionario viaje a la luna, entre rudimentarios efectos visuales a caballo entre el ilusionismo de los magos de la época y el teatro de barraca.

Lo cierto es que resulta interesante indagar más sobre esta mujer directora y productora que vivió el nacimiento del cine (1873-1968) y que tiene más de 1.000 films atribuidos hasta la década de los años 20. Lamentablemente, sólo sobreviven hoy 350 de esos trabajos. Guy Blaché firmó algunas de las primeras narrativas audiovisuales de ficción, y entre su colección, hasta 22 largometrajes.

Con orígenes franceses, pero criada entre Europa y Chile, la cineasta empezó a trabajar como ayudante en la oficina de la compañía fotográfica del ingeniero francés Léon Gaumont, quien poco más tarde le confiaría también la parte creativa al frente de los estudios Gaumont, la primera productora cinematográfica de la Historia, fundada en 1895, justo un año antes que la Pathé.

Su primer relato de ficción, 'La fée aux choux' (El hada de las coles) de 1896, es una de las primeras narrativas de ficción conocidas hasta la fecha. A Guy Blaché se le atribuyen también los primeros intentos de uso del sonido en sincronía con las imágenes (valiéndose de una invención de Gaumont llamada cronófono) y la regencia de una de las compañías pre-Hollywood antecesoras de lo que luego serían las grandes majors, como nos muestra el videoensayo.

A pesar de su posición clave en el desarrollo de la nueva técnica cinematográfica, y también desde el punto de vista de la narrativa audiovisual, su trascendencia en cuanto a pionera junto a otros grandes nombres coetáneos ha pasado más desapercibida.

Varias enciclopedias, sin embargo, la incluyen junto a ellos en su Historia del Cine y varios autores han investigado su perfil, especialmente durante los últimos años, cuando se ha generado más interés por las películas de artistas menos conocidas.

Para continuar la lectura sobre la que se reconoce hoy como la primera creadora cinematográfica femenina, recomendamos leer su autobiografía 'The Memoires of Alice Guy Blaché', publicada en 1976 en francés y traducida al inglés una década después por Roberta y Simone Blaché; en España se puede encontrar desde 2022 bajo el título 'Memorias (1873-1968)'.

También la escritora Joan Simon recoge una colección de ensayos sobre la cineasta en su libro 'Alice Guy Blaché: cinema pioneer' y los escritores Alison McMahan y Victor Bachy, a su vez desde Estados Unidos y Europa, analizan también su trayectoria en sendos libros. Actualmente está en producción una miniserie sobre Alice Guy Blaché titulada 'Alice', con la actriz Bérénice Bejo ('The Artist', 'El pasado') liderando el reparto. Un proyecto que confirma el interés en recuperar el legado artístico de la cineasta.

