"Quieres ver al monstruo shakespeariano": Jodie Foster reivindica el feminismo de 'El silencio de los corderos' y recuerda que el reparto pudo ser muy diferente

Hoy en día resulta imposible concebir 'El silencio de los corderos' ('The Silence of the Lambs', 1991) sin Jodie Foster dando vida a Clarice Starling. Ganó un muy merecido Oscar a la mejor actriz por este papel y fue esencial para dar forma a uno de los mejores películas de intriga de todos los tiempos, dirigido por Jonathan Demme. La actriz estadounidense recordó varios detalles sobre el thriller, como la razón por la que quiso hacer protagonizarlo o cómo fue su relación con Anthony Hopkins durante el rodaje.

Una proceso de cura para Jodie Foster

Según ha desvelado la propia Foster, sintió que tenía que hacerse con el papel tras leer la novela original de Thomas Harris publicada en 1988, por lo que no dudó en ponerse en contacto con Orion Pictures, que se había hecho con los derechos de la adaptación. La actriz destaca el feminismo de la historia y afirma que nunca se había hecho algo así antes. Para Foster, el papel de Clarice fue un proceso curativo que necesitaba en ese momento de su carrera:

"Para mí era importante hacerla como proceso de cura para interpretar a una mujer que salva mujeres. Si piensas en la mitología de la que procede: el príncipe cuyo país está sufriendo una enfermedad, va al bosque y lucha contra los monstruos y trolls para traer la panacea, y una vez que ha curado a toda su gente descubre que nunca podrá volver a ser uno de ellos. Esa historia nunca había tenido su reverso con mujeres."

Conviene tener en cuenta que los dos papeles más famosos de Jodie Foster hasta la fecha eran los que hizo en 'Taxi Driver' (1976), en la que interpreta a una joven prostituta, y 'Acusados' ('The Accused', 1988), donde su personaje sufría una brutal violación; ambos trabajos se ajustan a ese rol de víctima del que reconoce que quería huir.

Por esa segunda película había logrado ya el primer Óscar de su carrera, pero conseguir el papel de Clarice Starling no fue nada fácil. De hecho, casi se queda sin el papel:

"Había ganado un Oscar y creía que tenía posibilidades [de interpretarlo]. Iba a dirigirla Gene Hackman, que iba a interpretar a Crawford, pero leyó el primer borrador del guion y dijo que era demasiado violento, y abandonó. Creí que iba a ser considerada para dirigirla pero el estudio dijo que el elegido era Jonathan Demme, y que él no estaba interesado en mí. Me quedé hecha polvo, así que subí a un avión y le dije que quería ser su segunda elección, y al final conseguí el papel."

Algunos de vosotros ya sabréis que Jonathan Demme tenía a una actriz en mente: Michelle Pfeiffer, con quien había colaborado poco antes en 'Casada con todos' ('Married to the Mob', 1988). Sin embargo, la Catwoman de 'Batman vuelve' ('Batman Returns', 1992) rechazó el papel por motivos similares a Hackman: no se sentía cómoda haciendo una película tan perturbadora como 'El silencio de los corderos'.

Robert de Niro o Sean Connery, entre los candidatos para ser Hannibal Lecter

No fue el único papel para el que hubo otras opciones. Jodie Foster comentó que para el personaje de Hannibal Lecter se valoró la posibilidad de fichar a estrellas de Hollywood como Al Pacino, Robert de Niro y Dustin Hoffman, pero Demme quería a un actor británico y al final se salió con la suya. Así valora Foster su decisión:

"Lecter es un manipulador y esa forma de usar el lenguaje para mantener a la gente acorralada... quieres ver al monstruo shakespeariano. Por eso dimos el salto al charco."

No obstante, conviene recordar que también se consideró la opción de fichar a estrellas británicas del calibre de Derek Jacobi, Daniel Day-Lewis y Sean Connery. De hecho, Demme quería a este último y solamente tras su negativa se decantó por la opción de Anthony Hopkins, quien acabaría ganando el Oscar al mejor actor por su inolvidable interpretación del psicópata ('El silencio de los corderos' ganó 5 estatuillas, entre ellas la de mejor película).

Resulta curioso que, a pesar de que Hopkins comparte con Foster la mayor parte de sus escenas, su relación real durante el rodaje fuera bastante escasa, tal y como ha contado la actriz. No fue hasta el final del rodaje cuando, al fin,pudieron tener un charla normal entre compañeros:

"Hice toda la primera parte de la película sin él. Se fue después de los ensayos a rodar otra. Solamente grabó durante siete o diez días, puede que menos. Nunca coincidía con él hasta mediado el rodaje. (...) Mucho era diálogo directo a cámara, una técnica de Hitchcock, así que algunos días ni siquiera le vi. El último día de rodaje estaba comiendo un sándwich de atún y le dije: 'Te tenía un poco de miedo'. Y él me dijo: '¡Yo te tenía miedo!'. Y entonces nos dimos un gran abrazo."

Una lástima que luego no volviesen a trabajar juntos en la secuela, 'Hannibal' (2001), que dirigió Ridley Scott y donde Jodie Foster fue sustituida por Julianne Moore. Hay diferentes versiones sobre el verdadero motivo del reemplazo; la oficial es que estaba ocupada intentando sacar adelante 'Flora Plum', un proyecto muy personal como directora que luego no salió adelante, sin embargo, el productor Dino De Laurentiis apuntó en su momento que las peticiones económicas de la actriz eran muy elevadas para el proyecto y optaron por otra actriz que pedía menos.

