Qué fue de Carrie Henn, la niña de 'Aliens' que abandonó su carrera como actriz para perseguir su auténtico sueño

Teniendo en cuenta lo que cuesta hacerse un hueco en el imaginario colectivo, es sorprendente encontrar actores que lo consiguieron y con tan solo un papel en su filmografía. Todos recordamos a la pequeña Newt de 'Aliens: El regreso' pero... ¿qué fue de Carrie Henn?

Una y no más

Carrie Henn (cuyo nombre completo es Caroline Marie Henn) nació en 1976, en Ciudad de Panamá (Florida, EE.UU.). Durante gran parte de su infancia, vivió en la base de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Lakenheath (Inglaterra), cuando su padre fue destinado allí.

Henn es un ejemplo de estar en el lugar adecuado, en el momento preciso: el equipo de 'Aliens: el regreso', que se iba a rodar en los estudios Pinewood, fue a su escuela buscando candidatas para interpretar a uno de los personajes más importantes de la película y allí fue donde la encontraron.

La llamaron poco después para proponerle el papel de Rebecca "Newt" Jorden y, pese a que no tenía mucha idea de que iba la cosa, aceptó. Con solo 9 años hizo una prueba de actuación junto a Sigourney Weaver y todo el mundo quedó impresionado por su buena química.

En la secuela de 'Alien' (con James Cameron tomando el relevo de Ridley Scott en la dirección), la actriz interpretaba a esa especie de hija adoptiva para el personaje de Ripley, cuyos problemas con alienígenas no se acabaron en la nave Nostromo. Durante el rodaje, Henn recuerda que los xenomorfos no le imponían mucho y se los imaginaba como perros, que sí que le daban más miedo.

La intérprete y su familia se trasladaron a California en 1986, dos meses antes del estreno de la que a la larga se convertiría en la segunda película más taquillera de la franquicia, por detrás de 'Prometheus'. Como curiosidad, su hermano Christopher Henn también tuvo un papel sin acreditar en la cinta.

Después de su icónico papel, a Henn le ofrecieron muchos papeles pero decidió rechazarlos. Sencillamente, actuar ya no era una prioridad en su vida y prefería centrarse en ser una niña, hacer amigos y adaptarse a su nueva vida tras la mudanza.

De hecho, fue el primer y último trabajo que hizo ante las cámaras, ya que lo que ella quería era ser profesora. En el año 2000 se graduó como maestra en la Universidad Estatal de California y lleva ejerciendo esa profesión desde entonces.

Carrie Henn en la Comic Con

Al margen de su pequeño papel como actriz de doblaje en la miniserie de animación 'Thunder Island' (2020), Henn no ha vuelto a pisar un plató de cine en toda su vida. Eso sí, ni ella misma podía imaginar el calado que tuvo su personaje y que descubrió cuando acudió a la Comic Con en 2016 como invitada estrella.

Una historia con final feliz, en palabras de la propia Henn: "Es algo que a la gente le cuesta entender. No comprenden que actuar no era mi pasión. No era mi sueño. ¿Lo disfruté? Sí. ¿Fue una experiencia alucinante? Claro. ¿Lo volvería a hacer? Por supuesto. Pero no era mi pasión. Lo era la enseñanza".

En Espinof | Qué fue de Alicia Silverstone, la actriz que pasó de la fama como Batgirl a ser elegida la vegetariana más sexy del mundo