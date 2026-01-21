La BBC tiene más que claro que la gente ya no ve la televisión, así que va a hacer programas directamente para Youtube

Se venía hablando desde hace unos días pero ha sido ahora cuando la prestigiosa BBC lo ha confirmado. La corporación de radiotelevisión pública británica tiene más que claro que hay un gran sector del público que se les escapa por la simple razón de que no ven la televisión y acaba de anunciar un acuerdo gigantesco para lanzar canales y programas directamente en Youtube.

De esta manera, arrancando con la próxima emisión de los Juegos Olímpicos de Invierno el próximo febrero, BBC empezará a producir programas para su emisión directa en la plataforma de vídeos por antonomasia. En el comunicado hablan de congregar a la nueva generación de creadores y productores de Reino Unido, para ofrecer una programación fresca y original a través de canales dedicados al público infantil y juvenil.

Esto no significa que no se puedan ver luego en BBC (concretamente en el iPlayer) pero sí que invertirán sus esfuerzos en alcanzar al público allí donde está. Y ese allí es, en concreto, Youtube. La corporación parece querer dar un paso más allá de lo que andaban haciendo hasta ahora o de lo que otras televisiones públicas (como RTVE) hacen para captar al público de Youtube (sea RTVE con Playz, Atresmedia con Flooxer, etc.)

La estrategia, de hecho, se quiere enfocar no solo en la promoción de series y programas, también en ofrecer noticias con "formatos innovadores" y usar el potencial de Youtube para crecer comercialmente a través de una "conexión más profunda con los fans y colaboraciones con marcas, socios y creadores."

Ahora habría que ver cómo se materializa eso, ya que no dan detalles sobre formatos concretos, creadores al mando y demás. Siempre existe ese miedo a la hora de que las cadenas tradicionales se intenten hacer las "modernas" y tienen que afinar bastante bien los formatos para ofrecer algo de valor adicional y no simplemente copiar lo que funciona.

