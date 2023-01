'Dragon Ball Super' nos lleva de vuelta al instituto con mucha comedia y romance: así son los nuevos compañeros de clase de Trunks y Goten

Ya ha arrancado la nueva etapa del manga de 'Dragon Ball Super', con un nuevo capítulo cada mes. Tras el final del arco del Superviviente Granolah, esta nueva etapa del manga cambia de protagonistas para centrarse más en unos Goten y Trunks adolescentes, y además servirá para unir con los eventos de la película 'Dragon Ball Super: Super Hero'.

Parece que la serie está cambiando un poco de tono para volver a los días de 'Dragon Ball Z' con Gohan en el instituto, aunque esta vez le toca el turno a los "niños" del grupo.

Trunks y Goten ya se han mostrado oficialmente en el manga con sus nuevos diseños de adolescentes, y también hemos podido ver cómo son sus vidas en el instituto. En el primer capítulo del arco también se han introducido a algunos de sus compañeros de clase, y ahora Toyotaro también ha revelado sus nombres oficialmente.

Los nombres de 'Dragon Ball' son una de las características estrella de la serie, con los nombres de los Saiyans haciendo referencia a verduras y los de la familia de Bulma a ropa, por ejemplo... Y los nuevos personajes tampoco se quedan cortos, aunque en este caso Toriyama y Toyotaro han usado material escolar como inspiración.

