Vuelve 'Dragon Ball Super': el manga por fin regresa en diciembre y dará más protagonismo a Trunks y Goten

El Arco de Granolah terminó con una explosión enorme y la presentación de un nuevo villano, tras lo que el manga de 'Dragon Ball Super' se fue a un parón indefinido de varios meses sin fecha de regreso.

Este tiempo Toyotaro ha estado planeando los nuevos arcos del manga, que por fin tiene fecha de regreso y además con un nuevo arco que servirá de precuela a 'Dragon Ball Super: Super Hero'.

Desde la revista V-Jump se ha confirmado que 'Dragon Ball Super' vuelve a publicarse el próximo 20 de diciembre, como apuntaban muchos rumores.

El anuncio ha venido acompañado de una ilustración de Goten y Trunks, que sugiere que van a tener más protagonismo en este arco de la historia. Hemos tenido un pequeño salto temporal, porque ya los tenemos del todo con los diseños de adolescentes que se pudieron ver en la película.

