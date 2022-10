'Dragon Ball Super': 11 cosas que no sabías sobre Beerus, el Dios de la Destrucción del Universo 7

Después de unos largos años desde el final de 'Dragon Ball Z' y de muchos fans renegando de 'Dragon Ball GT', por fin llegó 'Dragon Ball Super' con varias piezas nuevas para cambiar de lleno el tablero de juego.

Si ya habíamos tenido aliens y androides, la nueva etapa de la serie que arrancó con 'Dragon Ball Z: La batalla de los dioses' también nos introdujo al concepto de los dioses, y sin duda Beerus es uno de los nuevos personajes más interesantes que nos han dejado Akira Toriyama y Toyotaro.

Beerus es el Dios de la Destrucción del Universo 7, donde se ambienta la mayor parte de la trama de 'Dragon Ball', así que cuenta con unos poderes destructivos descomunales e incluso se puede cargar un planeta entero de un estornudo... Aunque no es todo lo que sabemos de él.

No se ha quedado anticuado

Ha "tardado" en salir en la historia, pero Beerus lleva mucho tiempo dando vueltas por el Universo 7. De hecho se estima que tiene unos 75 millones de años.

Aunque no le gusta la comida grasienta, sí que le gustan algunas comidas más basurilla como los helados, y también se ha puesto al día con otras cosas modernas. Le gusta ver anime, y también jugar a videojuegos, así que a pesar de su edad no se ha quedado estancado en el pasado.

Familia de dioses

Beerus no es el único dios en su familia, y resulta que tiene un hermano gemelo que también es un dios de la destrucción. En muchos aspectos, Champa es una versión un poco más rechoncha y caradura de Beerus, así que no se llevan demasiado bien.

Aún así, tienen este ritual que repiten cada vez que se encuentran, donde comparten la comida que han ido descubriendo en sus respectivos universos para ver cuál está más rica.

Los nombres de 'Dragon Ball'

Los nombres en la serie siempre tienen significado, como los nombres de los Saiyan estando relacionados con verduras, o la familia de Bulma con diferentes piezas de ropa. Aunque originalmente el nombre japonés de Beerus era un juego de palabras con "virus", para Toriyama siempre fue una referencia a "beer", cerveza en inglés.

Así tendríamos "Beerus", "Champa" y "Whis", que hacen referencia a bebidas alcohólicas.

Experto en artes marciales

Beerus se ha dedicado durante años a estudiar y practicar las artes marciales, con millones de años de entrenamiento. Es una deidad muy poderosa, y solo es superado por Whis, su profesor. Es increíblemente rápido y también tiene muchísima resistencia, como ha demostrado luchando contra Goku en su forma de Super Saiyan 3.

Es capaz de derrotar a los combatientes más poderosos del universo con golpecitos y sin demasiado esfuerzo, y también tiene mucha inventiva a la hora de improvisar armas, como aquella vez en la que utilizó unos palillos chinos durante un combate.

Destruir es tan fácil como respirar.

Siendo un Dios de la Destrucción, destruir no es una tarea demasiado complicada. De hecho, Beerus puede llevarse por delante un planeta entero sin demasiado esfuerzo simplemente porque no le guste la especie que lo habita.

Es lo que parece que pasó en la Tierra en su momento, ya que como menciona en 'Dragon Ball Z: La batalla de los dioses', Beerus visitó una vez el planeta y extinguió a los dinosaurios porque uno fue maleducado con él.

No es un supervillano

Y aún así, y con eso de que "Dios de la Destrucción" suena tremendo', Beerus no es necesariamente malvado. Aunque tiene sus momentos, en general es bastante educado y comedido, e incluso bastante sociable cuando está de humor.

Conocer a Goku le ha venido muy bien y se ha ido soltando más durante la serie, e incluso teniendo algunos momentos cómicos. Así que aunque pueda ser un personaje un poco peculiar, no es para nada un villano y de hecho ayudó en su momento a salvar la Tierra, aunque sea porque le encanta la comida.

Una relación complicada con la Tierra

Conocemos a Beerus por primera vez en la película 'La batalla de los dioses', y la verdad es que no empieza con muy buen pie a la hora de conocer a Goku, Vegeta y compañía. De entrada revienta la fiesta de cumpleaños de Bulma y tras varios eventos poco afortunados, el Dios de la Destrucción decide destruir la Tierra.

Sin embargo, Beerus termina respetando a Goku por todo lo que ocurre en la película y empieza a entrenar con él. Durante la siguiente serie y las películas Goku ha seguido expandiendo su potencial gracias a su entrenamiento con Beerus.

El Ultra Instinto de Beerus

Gracias a su entrenamiento, Beerus ha sido capaz de alcanzar el nivel de Ultra Instinto, pero todavía le queda mucha práctica por delante. En el manga de 'Dragon Ball Super' ya ha podido utilizar esta habilidad en algunos momentos, aunque aún no tiene un dominio completo porque prefiere pasarse el día durmiendo en vez de entrenar.

Al contrario de Goku, que sí que tiene una transformación física cuando utiliza el Ultra Instinto, Beerus lo usa sin cambiar su aspecto.

La vida de Beerus depende de Shin

Con todo esto vemos que Beerus es increíblemente poderoso y muy pocos personajes de 'Dragon Ball' pueden medirse con él en combate. Esto no significa que sea intocable ni inmortal. La vida de Beerus está ligada a la de Shin, el Kai Supremo del Universo 7, así que si Shin muere, también lo hará Beerus.

Aunque su propósito principal como Dios de la Destrucción sea destruir, también tiene una importante labor como "guardaespaldas", por lo que protege a Shin aunque sea por su propia seguridad porque tiene cero intención de morir antes de tiempo.

Su diseño no ha sido al tuntún

Con ver a Beerus, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es un gato, y con toda la razón. De hecho no es un gato cualquiera, si no del gato de Akira Toriyama. El gato era de la raza Cornish rex, que son bastante alargados, con el pelo corto y orejas grandes, lo que explica el aspecto de Beerus.

En su momento, el gato estuvo muy enfermo pero se recuperó milagrosamente, así que el veterinario bromeó diciendo que debía de ser un demonio y terminó inspirando a Toriyama para crear a Beerus.

Entre dioses anda el juego

El gato de Toriyama no fue la única inspiración principal, si no que el mangaka también se inspiró en las antiguas deidades egipcias, especialmente en Seth y Sekhmet. El primero es un dios con cuerpo humano y cabeza de animal, mientras que la segunda es una diosa de la guerra y la venganza que no se cortaba un pelo al castigar a la humanidad.

Además de basar ciertas características de Beerus en ellos, también le dieron su atuendo, que está muy inspirado en el de los antiguos egipcios.