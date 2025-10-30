Muda, recortada y en blanco y negro. Así se veía 'Star Wars' en casa antes de la llegada del VHS

El streaming nos ha acostumbrado a que no pasa nada si te pierdes una película en el cine: en tan solo unos meses estará disponible en tu televisión y a golpe de click. Y, efectivamente, ha cambiado de manera irremediable nuestra relación con las películas, quitando romanticismo a las salas y añadiendo comodidad en nuestro propio salón. Pero los más vetustos del lugar recordarán que hace unas décadas no era tan fácil: el fervoroso público tenía, normalmente, que esperar o bien a un reestreno, o bien a una emisión televisiva. Sin embargo, a veces, había otras opciones con las que hoy por hoy, en tiempos del 4K, nos tiraríamos de los pelos.

En un Super 8 muy, muy cercano

El formato VHS llegó a Estados Unidos el 23 de agosto de 1977, tres meses después del estreno de 'Star Wars', y no conectó de primeras debido a su falta de catálogo y al precio imposible de sus reproductores. Eso no quiere decir que el público no tuviera manera de hacer su propio "cine en casa": para eso existían los reproductores de Super 8, cuyos títulos, normalmente ediciones recortadas de entre 3 y 60 minutos, podían proyectarse en una pared, con o sin sonido y color.

Aunque todo el mundo sabe que 'Star Wars', la película más deseada de la época, no salió en formato doméstico hasta mayo de 1982, con su aparición en VHS y Betamax, lo cierto es que ya tuvo una versión anterior, que, como si fuera un servicio de streaming, apareció tan solo unos meses después del estreno, mientras la película aún se proyectaba en salas: la muy desconocida versión en Super 8, que vino en diferentes formatos. Algunos eran solo un par de escenas mudas en blanco y negro y otros resumían la película en color y con sonido, llegando a eliminar, en algunos rollos, tan solo 30 minutos por motivos de simple almacenaje.

Curiosamente, en estas ediciones con sonido, los títulos de crédito míticos, con las palabras perdiéndose en la inmensidad de la galaxia, se sustituyeron por una voz de presentador que lo leía, ahorrando tiempo y dándole una sensación de serie B que ahora mismo dejaría a todo el mundo anonadado y con ganas de incendiar Lucasfilm. Sin embargo, en aquel momento era todo lo que había, y el público se conformaba (qué remedio). Imagina que, en lugar de luchar por tener las versiones sin adulterar de las películas en 4K, tuvieras cinco minutos de escenas de 'Star Wars' en blanco y negro, con subtítulos que te explicaban, más o menos, lo que estaba pasando. Otra época.

Silent Wars

La primera versión de 'Star Wars' que el público pudo disfrutar en casa ni siquiera se proyectaba en la pared. A finales de 1977, Kenner (sí, los mismos que hicieron aquellos míticos primeros muñecos que hoy valen un pastizal) sacó al mercado un aparato de plástico en el que podías ver partes de la película a través de un agujero, acercando el ojo: en total, se sacaron cinco cintas distintas para este aparato, un buen calmante para las ansias que había de volver a ver la película... aunque la verdadera joya de la corona era la versión de Ken Films.

¡Imagina! Siete minutos y medio donde se incluía la conversación con Luke sobre la Fuerza y su primera experiencia con el sable láser, la huida de la Estrella de la Muerte y la batalla entre el Halcón Milenario y el Caza TIE. ¿Qué más se le podía pedir? Curiosamente, estas escenas llegaron a algunos países antes incluso de que se estrenara la película, pudiendo ver segmentos antes que la cinta completa (algo normal ahora gracias a YouTube, pero entonces una rareza). De hecho, esta fue la única manera de ver 'Star Wars' en Cinemascope fuera de los cines hasta el lanzamiento en LaserDisc (cuyo metraje, por cierto, iba un 3% más rápido para poder caber en el disco).

Esto no fue una rareza, ni mucho menos: cuando 'El imperio contraataca' se estrenó, el VHS aún no era un éxito y volvió a aparecer en Super 8 por primera vez, con una diferencia: esta vez, las versiones mudas tenían una cinta que podías poner al mismo tiempo para tener una experiencia más o menos cercana a la realidad del cine. ¡Ah! Y además, en España, con un error en la portada, donde se leía 'El imperio contraactaca'. Pensad, la próxima vez que os pongáis un estreno en streaming y os moleste que haya llegado un mes tarde, que podría durar solo tres minutos, ser una versión sin sonido ni color... ¡Y haber pagado 15 euros por él! Las cosas, quieras que no, se ven de otra manera.

