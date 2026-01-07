El creador de 'Evangelion' cree que el anime no debería adaptarse a los fans occidentales: "Nunca he hecho nada pensando en el mercado internacional"

En la última década hemos vivido una explosión tremenda para el anime a nivel internacional y ahora es un fenómeno de masas que incluso mueve millones y millones en taquilla. Los éxitos en cines de 'Kimetsu no Yaiba' y 'Chainsaw Man' demuestran, una vez más, que el anime ya no es un nicho y hay series como 'Solo Leveling' que ya se están planteando más como bombazos internacionales a pesar de no terminar de triunfar en Japón.

Así que es normal que los estudios de anime estén tomando nota y creando sus nuevas series y películas con el público internacional en mente. Pero Hideaki Anno, el creador de 'Neon Genesis Evangelion', tiene una opinión muy diferente.

Siempre ha sido así, y así seguirá

En una entrevista reciente con Forbes Japan, Anno ha reflexionado sobre el estado actual de la industria de anime. Y, mientras que ciertos estudios o plataformas como Disney+ se plantean contenidos más aptos para el público internacional, Anno piensa que el anime debe ser creado específicamente para las sensibilidades japonesas y deben ser los espectadores internacionales quienes se adapten.

"Personalmente, nunca he creado un trabajo con el mercado internacional en mente. Solo puedo hacer cosas a nivel nacional", aseguró Anno, como recogen desde AnimeHunch. "Si, por suerte, la gente de fuera también lo encuentra interesante, estaré muy agradecido por ello.

Según dijo el director, muchos estudios se están poniendo las pilas para intentar llevarse su tajada del mercado internacional, pero no es algo que a él le interese. En su lugar, quiere centrarse en que sus proyectos sean bien recibidos por el público japonés, ya que el anime tiene ciertos códigos específicos culturales. Y es que Anno cree que tanto el lenguaje como sus matices culturales son una parte del medio que no se pueden comprometer sin que el anime pierda su identidad.

"Una obra que se ha construido con los procesos mentales japoneses es, naturalmente, difícil de entender fuera del lenguaje japonés", continuó Anno. "Es un drama sobre gente que está actuando con emociones arraigadas en el pensamiento japonés. Si la gente puede entender eso, creo que será entendido fuera, pero no puedo ajustar mi trabajo para que les encaje. Lo siento, pero el público debe ajustarse al trabajo".

En cierta medida, Anno toma nota del que fue su maestro en su día, Hayao Miyazaki... Quien también realiza sus películas para sí mismo y sin preocuparse por el público (nacional o internacional), y cree que son los espectadores quienes deben aceptar la obra tal y como viene sin que los autores deban adaptarse a sus gustos y sensibilidades, ya que al final es imposible complacer a todo el mundo.

En Espinof | Estos 4 animes cumplen 30 años en 2025 y siguen siendo una maravilla. Dónde ver en streaming algunos de los mejores clásicos de los años 90

En Espinof | ¿Cuál es el mejor anime del año en el que naciste? Desde 'Astro Boy' a 'Dragon Ball Z' y 'Jujutsu Kaisen', estas son las series más populares que nos ha dado Japón