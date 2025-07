La temporada 3 de 'Solo Leveling' se quiere medir con 'Dragon Ball' y 'One Piece'. Creo que va a ser una misión casi imposible y el anime ya lo ha demostrado

No se puede negar que 'Solo Leveling' ha sido uno de los grandes animes del año y ya se ha convertido en una franquicia de oro que incluso tiene una serie en acción real en marcha para Netflix. Los responsables del anime tiene grandes planes de futuro para 'Solo Leveling', y es que quieren que Sung Jinwoo pueda medirse en popular con Goku, Luffy o Naruto.

Unas expectativas altísimas

'Solo Leveling' se ha convertido en un fenómeno internacional y el anime ha sido durante meses lo más visto de todo Crunchyroll. En A-1 Pictures se han percatado de este éxito, aunque por desgracia el anime no ha calado tan bien en Japón y ha pasado sin pena ni gloria como otra serie más. Además, la tercera temporada aún continúa en el aire y no sabemos cuándo y si finalmente llegará.

Así que esta es la meta inmediata que tienen sus responsables si finalmente llega la tercera temporada del anime: petarlo en Japón. Y para la tercera temporada del anime quieren romper esta última barrera para que 'Solo Leveling' se vuelva realmente popular.

"Aunque estamos muy entusiasmados con las reacciones, personalmente no siento que la serie sea tan conocida por todo el mundo en estos momentos. 'Solo Leveling' no es tan universalmente conocida en Japón por ahora", admitió el productor Atsushi Kaneko, como recogen desde ScreenRant. "Como persona japonesa que viene en Japón, el anime aún no está al nivel de 'Dragon Ball', 'One Piece' o 'Naruto'. Pero su la temporada 3 llega, ahí es donde quiero romper de verdad esa barrera".

Kaneko y su equipo tienen planes muy ambiciosos, pero creo que es un sueño muy difícil de conseguir para 'Solo Leveling', al menos por el momento. De entrada, nos guste más o menos, 'Solo Leveling' es una serie de origen coreano, y aunque se hayan cambiado los nombres de los personajes para su versión japonesa el público no se olvida de esto (ni de las críticas del autor del webtoon hacia Japón). Así que, de base, ya tiene mucho en contra, o al menos ciertos elementos que pueden no ser tan atractivos para el público japoneses.

También hay que tener en cuenta que mientras que 'Dragon Ball', 'One Piece' y 'Naruto' se publicaban en la Weekly Shonen Jump, una de las revistas semanales más populares de Japón, 'Solo Leveling' es un webtoon. Sí, cuenta con tomos recopilatorios, pero la accesibilidad y ritmo de publicación juegan un papel importante para crear un fandom fiel e incondicional.

Y, no menos importante, estas tres series legendarias ya cuentan con décadas a sus espaldas y las tres probaron ser bombazos desde sus inicios, especialmente 'Naruto' y 'One Piece'. Y ya, hablando a nivel personal, no creo que la trama de 'Solo Leveling' esté al nivel narrativo de ninguna de estas tres series. Es una fantasía de poder atractiva, pero creo que le falta la magia que hizo que aún sigamos obsesionados con Goku, Luffy y Naruto.

Ahora bien, precisamente como sabe Luffy, los sueños están para seguirlos. Esperemos que la temporada 3 de 'Solo Leveling' termine siendo una realidad, aunque las cosas estén complicadas para su estudio, y quizás de aquí a unos años nos dejen a todos patidifusos.

