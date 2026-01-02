"No estaba listo para decir adiós". Tom Selleck sigue enfadado por la cancelación de 'Blue Bloods' y tiene un plan para desquitarse

Tom Selleck fue el protagonista de 'Blue Bloods' durante 14 temporadas, pero la serie fue finalmente cancelada por CBS. Obviamente, el actor no quedó nada contento con esa decisión tomada por la cadena, pero es que aún sigue enfadado por ello y se ha propuesto como objetivo volver a televisión a lo grande protagonizando una nueva serie de televisión.

Lo cierto es que a Selleck ya le costó entender la decisión de la cadena, pues en su momento dijo en Deadline que "sigo pensando que CBS entrará en razón", ya que 'Blue Bloods' seguía teniendo muy buenos datos de audiencia. Y lo cierto es que eso sí lo tuvieron en cuenta, pero para anunciar poco después el spin-off 'Boston Blue' que se estrenó este mes de octubre de 2025 con Donnie Wahlberg al frente del reparto.

Tom Selleck quiere "seguir en el mercado"

La buena acogida de 'Boston Blue' no ha pasado desapercibida para Selleck, pues una fuente cercana al actor destaca en Yahoo que "Blue Bloods se acabó y él no estaba listo para decir adiós. Y no es una gran sensación para él ver a sus antiguos compañeros de reparto prosperar en el spin-off que CBS puso al aire después de que terminaron la serie principal".

El objetivo ahora de Selleck para desquitarse de CBS es demostrar que puede volver a liderar una serie, por lo que ha cambiado de agencia de representación y "está revolucionando su mundo para demostrarle a la industria que quiere seguir en el mercado". La principal pega es que va a cumplir 80 años dentro de apenas unos días, por lo que muchos ejecutivos quizá no quieran arriesgarse.

Y es que la misma fuente de antes señala que "no importa lo famoso que sea ni cuántos millones de fans tenga, conseguir el papel principal en una serie dramática de éxito es más difícil que nunca", pero también se muestra respetuoso con las posibilidades de Selleck: "La competencia es una locura, pero si alguien puede lograr un regreso, ese es Tom".

