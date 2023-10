"Creo para no sentirme solo, pero también creo para soportar la vida". Javier Calvo ('La Mesías')

Nos reunimos con Javier Calvo y Javier Ambrossi (más conocidos como Los Javis) en el piso 13 del Edificio Telefónica, entre preciosos ascensores de hace décadas y unas vistas increíbles al centro de Madrid. Ambos son dos de las personas más abiertas en las entrevistas de todo el panorama audiovisual patrio, y lo demuestran en cada respuesta, con pasión inusitada por dar su punto de vista y defender 'La mesías' (aunque, sinceramente, se vale y se sobra consigo misma). Durante la charla hay tiempo para hablar de referencias cinematográficas, paternidad adolescente, grupos punk y 'Mask Singer'. Y es que, además de talento, Los Javis tienen una conversación fabulosa. Y para prueba, esta entrevista.

Navegando a la contra

Espinof: Me dio la impresión viendo vuestra serie de que le dabais al público lo que no sabía que quería ver. ¿Está siempre presente esa voluntad de decir “Eh, no, tú quieres que repita 'Veneno' y 'La Llamada' pero yo no lo voy a hacer”? ¿Teméis el día que una crítica diga que os repetís a vosotros mismos?

Javier Ambrossi: No lo hacemos nada deliberadamente, ¿eh?

Javier Calvo: Bueno, pero sí intentamos ir a la contra.

JA: ¿Pero lo ves deliberado o que nos sale natural?

JC: Bueno, está en la búsqueda, la exigencia y la investigación, lo que pasa es que nunca nos quedamos en la superficie.

JA: Pero no nos sentamos a decir...

JC: "Ahora a la contra", no.

JA: O sea, yo si siento que quiero hacer una historia... También en 'La Mesías' la gente puede decir "la espiritualidad, la religión, se repiten en el tema", podría ser, ¿no? Pero es que yo siento que era una historia que teníamos que contar. Y es verdad que la gente pide mucho 'Paquita Salas', pero no es mi momento de hacer 'Paquita Salas', es mi momento de crecer como cineasta.

JC: Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en 'Veneno' nosotros dijimos "No vamos a hacer el biopic que la gente se espera", porque eso es lo que nos pasa, que tenemos unos referentes que son diferentes a los que la gente se cree que son. El biopic que hacemos es un biopic que no es el que te esperas y al hacer un thriller no te esperas ese thriller ni te esperas que una serie sobre unas niñas católicas que cantan sea así... Siempre hemos hecho cosas muy a la contra de lo que sería el género. 'La llamada' es un anti-musical, 'Paquita Salas' no es una sitcom al uso...

JA: De hecho hay momentos donde la cámara en 'Paquita Salas' deja de ser un mockumentary y de repente se pone poética, libre...

OF: De hecho a mí el final de la segunda temporada con 'Punto de partida' me emocionó muchísimo.

JA: Y te preguntas, ¿dónde está el documental aquí? Siempre lo intentamos un poco.

JC: Es como la música de Raúl Rufí, que ha hecho un trabajo increíble. Siempre decíamos "No, la música no puede subrayar nada, la música tiene que estar como una capa artística más, como si fuera un elemento de la fotografía, un elemento artístico, pero tiene que sorprenderte, tiene que llegarte por otro lugar". Es una búsqueda siempre.

JA: Pero no hay un momento que nos hayamos sentado a decir "No podemos hacer esto, vamos a hacer lo contrario a lo que la gente se espera". Nos sale y ya una vez que estás en ello lo refuerzas, dices "Venga, ¿cómo puedo hacerlo diferente?", pero es verdad que 'La mesías' es una historia que teníamos dentro y bullía, salía, teníamos que hacerla.

OF: Habéis hablado de la religión, que yo creo que es un poco fe, con los extraterrestres, creer en cosas...

JA: Es un poco la creencia, ¿no? La idea de la creencia como salvadora del vacío.

JC: Y la creencia como manera de formar parte de algo. Creo para no sentirme solo. Creo para sentir que hay algo más pero también creo para soportar la vida.

JA: Es justo eso, la idea de creer. De hecho todos los personajes tienen una creencia, aunque sea como Nora Navas, que es muy lunera y cree en el horóscopo, o aunque sea en una rave porque creen que allí van a poder liberarse de sus vidas y bailar, o los extraterrestres, o la creencia familiar en la que los hermanos se juntan a ver una peli, o...

OF: Bueno, precisamente esa película es 'Cantando bajo la lluvia', que se utiliza como tabla salvavidas de la familia.

JC: Casi como Biblia.

OF: ¿por qué ‘Cantando bajo la lluvia’? Si no hubierais conseguido los derechos, ¿os planteasteis que fuera otra película?

JA: ¡Teníamos otra! Era 'Bodas reales'.

JC: Queríamos una con Fred Astaire...

JA: De hecho si te fijas al final del capítulo 3, la habitación giratoria es un homenaje a 'Bodas reales'.

JC: Queríamos que fuera una película clásica, que fuera musical porque es algo que te puede hacer sentir ese éxtasis, y 'Cantando bajo la lluvia' tiene eso de cantar y bailar aunque todo vaya mal.

JA: Y también tiene que ver con no tener voz y tenerla, que le va muy bien a esa familia. Es transicional, se ve cómo se pasa de un tipo de cine a otro, tiene esa cosa casi de coming of age. También es una manera de que los niños y las niñas pudieran entender qué era el cine: necesitábamos una película que lo explicara para que a ellos les diera ganas de hacerlo, así que tenía que ser un poco meta para que luego nos diera a pie a que ellos fácilmente ya supieran decir "¡Claqueta!" y demás. Una peli que fuera pedagógica en ese sentido para luego comprender por qué hacen los vídeos, de dónde vienen los que en la actualidad son un chiste y que tienen en realidad toda esa historia familiar con una carga maravillosa, ¿no?

El humor (o la falta del mismo)

OF: Respecto a ese chiste del que hablabas, llama la atención que no hay muchas partes de comedia en 'La mesías': los vídeos y poco más. ¿En algún momento a lo largo del proceso había más carga de comedia y la aligerasteis o siempre fue un drama?

JC: Siempre fue así, de hecho la comedia ha ido surgiendo rodando, con cosas que se nos ocurrían o según con qué secundarios, pero siempre tuvo vocación oscura.

JA: Sí, pero es verdad que durante el rodaje nosotros trabajamos mucho con los actores y dejamos que fluya bastante. Por ejemplo, en las escenas con la hermana de Montse, cuando es joven y se va a llevar a los niños de casa, se pone en plan "¡Eva Nasarre, me dice!". Tiene varios momentos divertidos que realmente son horribles porque, al fin y al cabo, una señora borracha se está llevando a sus hijos. Ese momento le da un toque ligero pero no era buscado, salió solo en el momento con los actores. Uno se despista y te sale.

OF: Además de la religión o la fe, el otro gran tema de la serie es la infancia, donde incluso los momentos que puedan parecer bonitos están continuamente emborronados. ¿De dónde os nace la necesidad de abriros en este tema y por qué desde esta perspectiva?

JA: Bueno, mis padres eran adolescentes cuando me tuvieron, yo soy hijo de dos padres de 17 y 18 años. A mí toda la idea de tener una madre guapísima y pibón pero que después tiene que estudiar la carrera y no se puede hacer cargo de ti, o mi padre, que de repente es super fiestero, y tú ser un bebé en mitad de una fiesta... Esas cosas las he podido volcar ahí. Y la cosa que me parece más personal es la historia del presente, la de cómo nos separan las historias que tenemos en común con nuestros hermanos.

Las familias que tenemos secretos y partes más turbias o dolorosas, cuando nos miramos con nuestros hermanos siempre tenemos momentos de decir "No me mires, que si me miras me desarmas" porque los dos sabemos lo que nos une y lo que nos separa. Y yo quería escribir una serie sobre lo que nos separa de nuestros hermanos: esa es la parte más personal que yo he podido volcar. Esa y la idea de ser hijo de padres adolescentes, que es un catálogo de emociones, una cosa maravillosa y muy fuerte que te marca de por vida.

Y también hemos podido expresar nuestra condición de personas LGTB: crecer encerrado, que alguien te señale y te diga "No tienes derechos, lo que haces es pecado", que tus deseos se estigmaticen, el "confiésate, eres sucio", que te señalen y tengas que escaparte de casa, dejar lo que más quieres para luego estar desarraigado siempre, intentar volver, que cuando vuelvas ya no sepas si puedes hacerlo o no... La movida que tenemos las personas LGTB con nuestra familia y la religión es muy dura. Muchas veces es un viaje que no tiene retorno y nos convierte en personas muy solitarias. Hemos podido volcar todas esas cosas que nos inquietaban en nuestra experiencia vital como niños, adolescentes y personas.

Las series y el cine, relación si la hubiere

OF: Esta pregunta es mucho más banal que todo esto, pero el otro día hubo una pequeña polémica en Twitter porque se dijo que la vuestra era la mejor película del año. ¿Cómo os sentís respecto a esta tendencia de llamar películas a las series?

JC: Como nosotros trabajamos mucho la comprensión, como sabes, yo entiendo la polémica y la declaración, lo entiendo todo. Entiendo a lo que se refiere y sabiéndolo me pareció muy bonito y me emocionó, sobre todo viniendo de una persona que habla mucho de series como es Oskar [Belategui]. Yo entiendo que quiere decir que por el tiempo que se toma, por cinematografía, por cómo está cerrada, por cómo avanza, le parecía muy cinematográfica. Porque es verdad que ahora hay un momento en el que se hace mucho fast food de series pero 'Mad men', 'Juego de tronos', 'A dos metros bajo tierra' o 'Los Soprano' se tomaban mucho tiempo para contar las cosas bien. Entiendo que se opine que hay series que son cine también. Lo entiendo todo [Risas].

JA: Adoramos las series, yo me he criado viendo series, adoro la televisión desde los programas hasta las series, trabajo haciendo programas, rodando series... Yo amo la tele, lo sabe la gente que me conoce, y también amo el cine. En este caso yo he hecho una serie: 'La mesías' es una producción seriada, que te permite explorar. Yo creo que las series tienen un valor muy profundo diferente al cine porque te da tiempo, te permite volar por los géneros...

JC: También es cierto que casi todos los referentes que usamos en 'La mesías' son cinematográficos: 'The master', 'Canino', 'El espíritu de la colmena', de Alice Rohrwacher 'Lázaro feliz' y 'El país de las maravillas', 'Agosto'... Bueno, y 'The leftovers', que es una serie. Es verdad que contiene muchos referentes cinematográficos, pero es sin duda una serie.

JA: Y tiene también referentes teatrales, por ejemplo. En el capítulo 6 nuestra ambición era hacer una obra de teatro. Todo ese momento de cena familiar en casa en tres actos casi continuado... era el intento de hacer nuestro Broadway.

JC: Es una serie, una creación...

JA: Una creación seriada.

JC: Es que hoy en día el género tiene difusas las líneas. Las series lo que te dan es mucho tiempo de investigación, puedes hacer un capítulo dedicado todo a una casa, otro a otra cosa... Te ayuda a investigar mucho los personajes. Pero lo que sí es verdad es que no estás siempre en el mismo escenario y los personajes giran en torno a él haciendo que se repitan las tramas, no. Es una serie que avanza mucho, que es a lo que se refería el tuit.

JA: Es una serie libre, que no tiene plantillas, que es artística.

OF: Y con todos los referentes cinematográficos que tenéis, seguro que os habéis planteado hacer una película otra vez.

JC: Sí, sí, nuestro próximo proyecto será una película.

JA: De repente igual cambia, pero la idea a día de hoy es hacer una peli.

La necesidad de 'Mask Singer'

OF: ¿Os han planteado hacer algo creativo por separado fuera de vuestras producciones propias de Suma o es un pack tan unido que a nadie en la industria se le ocurriría separarlo?

JC: Él quiere hacer un podcast de libros y a mí me gustaría algún día hacer...

JA: Un grupo de punk, dilo.

JC: Sí, salir borracho a cantar.

OF: Como La Polla Records.

JA: [Risas] ¡Exacto! No, pero en dirigir y escribir creo que hacemos un buen tándem, que los dos aportamos la mitad. En lo que hacemos estamos muy unidos, y creo que si hiciéramos algo separados sería muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Pero yo no he tenido ninguna oferta de ponerme a escribir y dirigir solo, vamos. Tampoco me apetece, te diré.

OF: Hombre, los dos estáis en 'Mask Singer', en Rupaul...

JA: Hacemos de todo un poco.

OF: Y yo me preguntaba... Igual os molesta un poco, pero, ¿creéis que a la hora de promocionar series como 'La Mesías' os ayuda ser ya conocidos por el público general o se espera otro tipo de cosas de vosotros?

JC: La televisión es algo que he necesitado en un momento para sobrevivir y también para promocionar mis productos y llegar a la gente. 'Operación Triunfo' hizo que 'La Llamada' fuera un éxito que recaudó más de tres millones de euros en taquilla: gracias a 'OT' nos conoció todo el público joven. Ha sido una herramienta muy útil también para que no tuviéramos que hacer publicidad y dirigir cosas de encargo porque no somos ese tipo de directores, no sabríamos hacer el piloto de una serie de una productora convencional o dirigir un anuncio.

Nosotros necesitábamos no necesitar ese dinero y a la vez que nuestros productos llegaran a la gente, y en este sentido ha sido algo muy útil. Yo siento que cada vez más lo dejaré porque siento que ya puedo no hacerlo. Me lo he pasado muy bien, pero ya no soy tan joven, y esta etapa la cerraré en algún momento. Pero nos ha servido y nos ha ayudado a hacer series tan tan buenas que fueran incontestables hasta para los que tienen prejuicios.

