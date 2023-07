'Mask Singer 3' decepciona con la final menos vista de su historia: un empate y cuatro famosos algo descafeinados, desde futbolistas a iconos sexuales de España

Después de que la semana que viene hicieran trampas para alargar 'Mask singer' con un programa recopilatorio, ayer por fin se emitió la gran final, con cuatro nuevas sorpresas en una foto finish en la que Ratita y Gorila empataron por la mínima por primera vez. En total, un 20% de la audiencia y 1.594.000 espectadores siguieron las últimas revelaciones: mejor que la semifinal, peor que el resto de finales de otros años. Que cada cual decida si es un buen o un mal dato.

Recordando Nochevieja

Quedaban cuatro máscaras por ser reveladas en un año que ha tenido a estrellas bastante impresionantes de la talla de Rubius, Dulceida, Tori Spelling y Bo Derek. Dejando atrás la deriva absurda de la temporada 2 donde cada máscara era más decepcionante que la anterior (Willy Bárcenas, Esperanza Aguirre, Eva Hache), el programa ha utilizado estos dos años de hiato para vestirse de seda. Bueno, no literalmente, claro: las últimas cuatro máscaras han sido bastante descafeinadas.

La primera en desenmascararse fue Gallo. ¿Santiago Segura? ¿El Gran Wyoming? ¿Paz Padilla? Pues nada de eso. Paco Tous, el actor de 'Los hombres de Paco' y 'Tú también lo harías' tuvo que aguantar estoicamente que le dijeran que su voz era la de la ex-presentadora de 'Sálvame'. Para tanto fue el asunto que acabó pegándose un señor morrazo en mitad del escenario, por mucho que fuera a posta. Ay, el humor de costalazos en la cadera, siempre funciona.

La segunda máscara que se fue para siempre no fue otra que la evasiva Caballito de Mar. Los investigadores no dieron una, con unas apuestas entre Estefanía de Mónaco, Grace Jones o, como todas las temporadas, Elsa Pataki. Pero Pataki estaba muy tranquila en su casa viendo cómo su nombre se hacía trending topic un año más mientras, bajo el disfraz, no estaba otra que... ¡Sabrina Salerno! Si ya tienes una edad, notarás las hormonas revolucionándose.

Ratas contra gorilas

En 1987, en una televisión a años de las Mama Chicho y de las chicas Chin-chin, Sabrina Salerno hizo lo impensable en una gala de Nochevieja de TVE: se le escapó un pecho y se convirtió así en la persona más conocida de toda España. De hecho, la letra de su canción 'Boys' se cambió, no oficialmente, a "Boys, boys, boys, las tetas de Sabrina". Otra época.

Y quedaban dos en un duelo final: Ratita contra Gorila. Muchos decían que bajo la máscara del simio estaba uno de los responsables de las hormigas de 'El hormiguero', pero nada más lejos de la realidad. Y es que, por primera vez, la cosa se solucionó con un empate sorprendente entre dos famosos que tendrán que compartir la gloria de haber ganado 'Mask Singer'. Ya ves tú, perfecto para el currículum.

Bajo Gorila estaba Fernando Morientes, y algunos de los investigadores no fueron tan mal enfocados: se dijo que podía ser Iker Casillas, Guti o Dabiz Muñoz. La única que dio en el clavo fue Ana Obregón, que hasta llamó a su ex Davor Súker para preguntarle por el paradero de su antiguo compañero. Lo que no una 'Mask singer'... Efectivamente, al final Morientes estaba bajo la máscara de Gorila, recordando sus mejores tiempos como jugador del Real Madrid o el Valencia, con los que ganó dos Ligas, una Supercopa y una Copa del Rey.

Me he quedado con ganas de mask

Una última duda: ¿Quién estaba detrás, pues, de Ratita? Aunque el nombre más repetido fue el de Victoria Abril, también se valoró que fuera Carmen Calvo, Shakira o Carmen Maura. Nada, todos de vacío: Ana Torroja, la ex-Mecano, estaba escondida bajo el disfraz, un final de 'Mask singer' un poquillo anticlimático, la verdad. Pero así es este programa: lo divertido es el viaje, no la llegada.

Al final, Ana Obregón ganó al resto de investigadores en su concurso particular por ver quién averiguaba más máscaras, agradeció la oportunidad y todos la abrazaron sin suponer que no tanto tiempo después sería portada de todas las revistas del corazón por otros motivos que harán que su participación sea, posiblemente, de una y no más.

¡Y ya está! El año que viene (o, más bien, la temporada que viene, caiga cuando caiga) más máscaras, nuevos famosos, pistas mal llevadas, anuncios de pan de molde que cortan el rollo y un público claramente grabado como simple recurso que realmente no está ahí en las revelaciones. ¡Esto ha sido 'Mask Singer'!

