"Muchos amigos no me quedan". Frank Cuesta explicó en 'El Hormiguero' sus motivos para dejar la TV y cómo se encuentra su exmujer tras salir de la cárcel

El invitado de anoche en 'El Hormiguero' fue Frank Cuesta. El presentador vino a hablar de sus nuevos proyectos, así como el estado de su mujer tras salir de la cárcel y por qué se aburrió de la televisión.

"Era muy aburrido"

Frank Cuesta visitó 'El Hormiguero' el miércoles para hablar de sus proyectos recientes, tras programas como 'Frank de la jungla' o 'La selva en casa'. Antes de nada, Pablo Motos le preguntó a Cuesta por el estado actual de Yuyee, su exmujer, que acababa de salir de la cárcel tras seis meses detenida por presunto tráfico de cocaína:

Se ha recuperado psicológicamente pero a la vez tiene un montón de taras. Le han quedado un montón de miedos. Cada vez que coge un avión, cada vez que ve un policía... eso se queda siempre. También tuvo problemas para dormir, le costaba dormir en una cama. Pero se ha adaptado muy bien por los niños. Yo me evaporé en cuanto el psicólogo me dijo: "Déjala sola con los niños", y le ha venido muy bien.

Cuesta contó que sigue viviendo en Tailandia porque allí es donde tiene un santuario con unos 300 animales, incluyendo a Chispas, la nutria a la que más apego tiene y que "mejor le entiende": "Muchos amigos no me quedan. Las personas me aburren" apostilló.

A raíz de su nuevo proyecto, Motos también le preguntó sobre sus razones para dejar la televisión y Cuesta remarcó que fue por aburrimiento:

Era muy aburrido. A mí me gusta divertirme. En TV yo me divertía mucho hasta el momento en que te obligan a hacer cosas y te dicen: "Tú vas a hacer un programa de perro". ¿Tú me ves a mí haciendo un programa de perros? Pues hice dos. Y ya está. Se acabó la TV.

