Las claves de 'Okja', la fantasía vegana con la que Netflix reventó Cannes

Huelga decir a estas alturas que, en lo que a cuestiones cinematográficas se refiere, Corea del Sur es sinónimo absoluto de calidad. Desde que Park Chan-wook proyectase el cine surcoreano a nivel internacional de forma definitiva con su obra maestra 'Oldboy' en 2003, hemos podido disfrutar del genio de los autores de un país capaz de sorprender tanto con las historias más intimistas, como con los blockbusters más espectaculares.

Dentro de los nombres propios de la industria de la región asiática cabe destacar la figura de Bong Joon-ho; un brillante autor capaz de hibridar géneros y tonos con una maestría envidiable, y que aterrizará en nuestras —pequeñas— pantallas de la mano de Netflix con 'Okja': su nueva y esperada aproximación al cine fantástico que acaba de pasar por la setenta edición del Festival de Cannes con una sonada polémica a sus espaldas.

La historia del filme

Durante 10 idílicos años, la pequeña Mija ha sido la cuidadora y compañera de Okja, un gigantesco animal y una gran amiga, en su casa de las montañas en Corea del Sur. Pero todo cambiará cuando la gran multinacional familiar Mirando Corporation se lleve a Okja para trasladarla a Nueva York, donde la narcisista y egocéntrica Ceo Lucy Mirando tiene grandes planes para la mejor amiga de Mija.

Sin ningún plan pero con un claro objetivo en mente, Mija emprende una peligrosa misión de rescate que se complicará aún más cuando se tope con diversos grupos de capitalistas, manifestantes y consumidores que también luchan por controlar el destino de Okja.

Veganismo e ingeniería genética, los pilares de 'Okja'

Durante una entrevista para The Independent, el director Bong Joon-ho, conocido por impregnar de un fuerte mensaje sociopolítico a sus obras, se manifestó sobre las sensibilidades e inquietudes que le llevaron a volcarse sobre este deseado proyecto, y sobre la función del cine como elemento para cambiar el mundo.

"Creo que las películas no son necesariamente herramientas para cambiar el mundo. Una película es tan sólo un elemento hermoso por si mismo. De igual modo, cuando alguien está experimentando la belleza de una película, ese simple hecho está cambiando el mundo en cierto modo."

"No espero que la audiencia se convierta al veganismo después de ver la película. Si te fijas en Mija, la protagonista, su comida favorita es el estofado de pollo. No tengo problema con el consumo de carne, pero quiero que mi aduencia considere, aunque sea por una vez, de dónde viene la comida de su plato. Si esto se hiciese, creo que el nivel de consumo de carne descendería gradualmente." "En 'The Host' el monstruo es una completa fantasía; es una ficción, es ciencia ficción. Pese a esto, aunque el fenómeno del super-cerdo sea ficción por el momento, es algo que está muy cerca de convertirse en realidad. En canadá están creando una especie de salmón modificado genéticamente. Ha sido aprovado por las autoridades y se está empezando a distribuir muy cuidadosamente en el mercado. En el proceso de documentación para la película conocí y entrevisté a un estudiante de doctorado que está desarrollando un cerdo modificado genéticamente. Así que 'Okja' es real. Está ocurriendo ahora mismo. Es por eso que me di prisa en hacer la película, porque el producto real está a punto de llegar."

El director: Bong Joon-ho, uno de los genios de Corea del Sur

Se antoja imposible proferir nada más que alabanzas a la hora de hablar sobre Bong Joon-ho. El cineasta de 47 años nacido en Daegu, Corea del Sur, tras graduarse en sociología, decidió abrazar su vocación como cineasta y realizó un curso de dos años en Academia Coreana de Artes Fílmicas, donde filmaría sus primeros cortometrajes con los que comenzó a recorrer circuitos de festivales de cine.

En el año 2000 firmó 'Perro ladrador, poco mordedor', su debut en el largometraje que pasó desapercibido a nivel comercial, pero que sentó las bases estilísticas de un Bong Joon-ho capaz de hibridar como muy pocos saben la comedia más grotesca y enrarecida con temas más delicados y de cariz más serio. No sería hasta 2003 que el autor alcanzase el merecido reconocimiento por parte de público y crítica con la maravillosa 'Crónica de un asesino en serie': un thriller basado en la historia del primer asesino en serie de Corea del Sur.

Tres años más tarde, la fantástica y exitosa monster-movie 'The Host' proyectó finalmente a Joon-ho a nivel internacional tras su paso por el Festival de Cannes, que fue acompañado de no pocas —y justificadas— alabanzas por parte de la crítica especializada. Después de participar en el filme colectivo 'Tokyo!' junto a Leos Carax y Michel Gondry, dirigió la considerada por muchos como obra cumbre de su filmografía hasta el momento: 'Madeo' —'Mother'—; un drama con tintes de thriller tan fascinante como sobrecogedor.

En 2013, Bong Joon-ho decidió dar un paso más allá en su proyección internacional con su último trabajo hasta la fecha: la estimable 'Rompenieves' —'Snowpiercer'—. Para ello, se sirvió de conocidos nombres internacionales como Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt o Ed Harris para cerrar el reparto de la coproducción coreano-estadounidense. El resultado fue una notable adaptación del cómic "Le Transperceneige" que cierra una brillante filmografía —hasta la próxima llegada de 'Okja'— en la que es complicado encontrar un paso en falso.

Un reparto políglota repleto de estrellas

Al igual que en 'Rompenieves', Bong Joon-ho se rodea de nuevo de estrellas internacionales con un reparto encabezado por la camaleónica Tilda Swinton, que repite con el director esta vez por partida doble el rol de las gemelas Lucy y Nancy Mirando, antagonistas de 'Okja'. Junto a ella, engrosan la parte angloparlante del casting la encantadora Lily Collins —'Un invierno en la playa'—, Paul Dano —'Pozos de ambición' y, sobre todo, un Jake Gyllenhaal con unas pintas de lo más extravagantes que, probablemente, vuelva a comerse la pantalla como nos tiene acostumbrados.

La parte surcoreana del reparto está abanderada por An Seo Hyun como Mija, protagonista del largo a quien hemos podido ver en 'La criada' y 'Mon-seu-teo', y que estará acompañada por Woo-sik Choi —'Train to Busan'—, Steven Yeun —'The Walking Dead'— y el habitual del director Hee-Bong Byun —'Crónica de un asesino en serie', 'The Host'—, entre otros.

'Okja', Netflix, y la gran polémica en Cannes

Como bien remarcó Reed Hastings, presidente de Netflix, en unas recientes declaraciones, "[La polémica en Cannes] ha sido fantástica para nosotros, sobre todo para 'Okja' y 'The Meyerowitz Stories', que son dos filmes pequeños y muy artísticos que han tenido muchísima más repercusión.". ¿No sabéis a qué se refiere el señor Hastings? No hay problema, os lo explicamos en un momento.

Hace algo más de un mes, durante el marco de la 70 edición del Festival de Cannes, se desató una polémica centrada sobre los dos filmes que la plataforma de video on demand Netflix proyectaría en las pantallas del certamen, siendo 'Okja' una de ellas. El gremio de exhibidores franceses protestó duramente por la participación de filmes que no recibirían estreno en salas comerciales al ver amenazado su modelo de negocio tradicional. El resultado de las quejas derivó en una nueva norma que implicará la no aceptación en futuras ediciones del festival de filmes destinados al consumo online sin paso previo por salas.

Junto a la controvertida medida, abucheos durante la aparición del logo de Netflix en los pases de 'Okja', sospechosos errores técnicos durante las proyecciones de la cinta, y unos tensos cruces de declaraciones entre Pedro Almodóvar, detractor de la pequeña pantalla, y su compañero de jurado Will Smith —entre otros— terminaron de echar más leña a un fuego que no necesitaba combustible extra para arder con viveza.

¿El resultado? Una publicidad gratuita que ha venido de perlas a la prometedora 'Okja' para ponerse aún más en boca de público y medios de cara a su estreno el próximo 28 de junio.

Entre la brillantez y el desatino: esto ha dicho la crítica

Nuestra compañera Esther Miguel Trula, que pudo disfrutar del filme durante su paso por Cannes, remarcó que lo nuevo de Bong Joon-Ho conforma "el dispositivo fílmico más brillante hasta el momento del director", siendo "un entretenimiento tan abierto a todo tipo de públicos como preocupado de no trasmitir un veredicto quimérico sobre el tema tratado."

Por otra parte, diversos medios internacionales han alabado lo nuevo del director. La revista Indiewire cataloga a 'Okja' como "tanto una sátira política inteligente como una aventura de acción despreocupada"; The Guardian y Vanity Fair coinciden en ensalzar el largo como una "gran aventura familiar perfecta para nuestra época", mientras que en Vulture la etiquetan como "imprescindible, decidida y llena de momentos únicos".

Las voces contrarias a la obra de Joon-ho centran sus críticas en su torpeza a la hora de hilar la narrativa de forma homogénea y, sobre todo, en la falta de foco sobre un público objetivo, siendo incapaces de discernir si está dirigida a adultos o a los más pequeños de la casa.