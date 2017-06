Netflix ríe el último: en su última promo se presenta como el hogar del cine de Cannes

Ya ha pasado un mes desde que la polémica se desatase en la 70 edición de un Festival de Cannes que no volverá a admitir la inscripción de películas que no vayan a estrenarse en salas comerciales. Esta controversia, iniciada tras la presión y duras protestas de los exhibidores tradicionales franceses, que ven peligrar su modelo de negocio con el imparable ascenso de las plataformas VOD, lejos de suponer un problema, ha sido recibida con optimismo por Netflix; la principal afectada.

El CEO de la plataforma por excelencia del vídeo bajo demanda, Reed Hastings, manifestó en una entrevista realizada tras la finalización del certamen que el conflicto, lejos de perjudicarles en algún modo, ha ayudado a la compañía y a sus largometrajes a ganar notoriedad y repercusión en los medios.

Es imposible quitar la razón a las declaraciones de Hastings, al menos en lo que respecta a la publicidad gratuita que han recibido las dos cintas participantes en Cannes. Unas palabras que no han caído en saco roto, y que el equipo de marketing de Netflix ha decidido tomar como referencia en el último clip promocional que han subido a su cuenta de Twitter, con puya al festival incluida.

Cannesn't think of any good puns, so here are some of the best film festival darlings on Netflix right now. pic.twitter.com/ZlIOUzIgcp