Bill Murray es acusado de comportamiento inapropiado: se paraliza el rodaje de la primera película de Aziz Ansari

‘Ser mortal: la medicina y lo que al final importa’ es un libro escrito por un cirujano, Atul Gawande, en el que reflexiona sobre la muerte, las enfermedades graves y nuestro sistema de atención sanitaria tecnológica. También es el título de la primera película de Aziz Ansari, que puede tener, irónicamente, su muerte cinematográfica a la vuelta de la esquina tras el parón en el rodaje debido al “comportamiento inapropiado” de Bill Murray en el set.

El día de la marmota

Aziz Ansari, que se hizo un nombre como creador en la industria gracias a la estupenda ‘Master of none’ y se vio salpicado tangencialmente por el Me Too (algo sobre lo que habló en sus especiales de stand-up), encontró en ‘Being mortal’ un proyecto perfecto para mostrar quién es como narrador, contando con él mismo en el reparto acompañado de Seth Rogen y, por supuesto, Bill Murray.

Aún nadie sabe muy bien lo que ha pasado, solo que ni Ansari ni Rogen forman parte de las acusaciones. De momento, el proyecto está completamente parado desde hace una semana, esperando a los resultados de la investigación que Searchlight está llevando a cabo. De momento solo se sabe que la película estaba a medio rodaje y se proyectaba su estreno en 2023. Si se mantendrá esta fecha depende, claro, de la duración del parón.

Bill Murray, de 71 años, ha sufrido acusaciones antes, pero no han pasado del chismorreo de Hollywood. Además de diferentes peleas en sets de rodaje, en 2008, su exmujer Jennifer Butler le acusó de violencia doméstica, infidelidad, y adicción a la marihuana, el sexo y el alcohol. Precisamente fue esta afición a beber la que le llevó a ser detenido un año antes por conducir un carrito de golf borracho en Suecia (algo, por cierto, muy Bill Murray). No sabemos si el actor, tan divertido y entrañable como –según dicen algunos- difícil de tratar, seguirá apareciendo en el montaje final de ‘Being mortal’. De momento, nos toca esperar.