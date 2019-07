'Aziz Ansari: Right Now': Netflix se apunta el monólogo del año con una emocionante reflexión sobre el contexto cultural

Hace un par de veranos, justo cuando la temporada de premios finalizaba con la creación de Aziz Ansari y Alan Yang, 'Master of None', en lo más alto, un escándalo sexual, tan de moda entonces, salpicó a la estrella del show con una acusación por comportamiento sexual inapropiado. Un año después, tras una gira con nuevo material y el futuro de su serie en el aire, Ansari se abre de par en par en un fabuloso nuevo especial que merece toda nuestra atención.

Acompañado por un cámara constantemente a su lado, el cómico entrega sesenta minutos de sensatez y autoconciencia sin perder de vista lo más importante: hacer que llores de risa. 'Aziz Ansari: Right Now' es un repaso fundamental a las condiciones a las que nos vemos sometidos con el paso de los años. Lo que ayer estaba bien tal vez hoy estaría prohibido.

Tomando como base su propio trabajo en series o confesiones a micro abierto, Ansari nos pone a todos en nuestro sitio con un par de experimentos a viva voz que nos sacarán los colores en la misma medida que lo hace con el público entregado que abarrotó el Brooklyn Academy of Music durante tres días el pasado mes de mayo.

Filmado en su mayoría en unos exquisitos 16mm, y dirigido por Spike Jonze, el monólogo es sin lugar a dudas el gran acontecimiento humorístico televisivo del año. Al igual que el extraordinario ‘Adam Sandler: 100% Fresh’, el show de Ansari viene de la mano de un realizador prestigioso que nunca antes se había metido en un berenjenal así, a pesar de una infinita trayectoria en televisión y videoclips.

Si el show de Sandler funcionaba por su cercanía y compadreo, el de Ansari juega unas bazas parecidas. Lógicamente, el humorista reflexiona y medita sobre su mal año, sobre sus equivocaciones y cómo nuestros actos, los que pensamos más naturales, pueden echar por tierra una carrera entera. Quizás la elección del 'Pale Blue Eyes' de The Velvet Underground no sea simplemente por molar.

Sometimes I feel so happy, sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad