‘Adam Sandler: 100% Fresh’: una bomba de emociones en un inmejorable especial para Netflix

Adam Sandler lo necesitaba. Tú lo necesitabas. Yo lo necesitaba. El mundo lo necesitaba. El astro empaca sus guitarras y sale de gira recuperando una magia que parecía irrecuperable para darnos las gracias por seguir ahí.

Tengo que reconocer que cuando Adam Sandler, aquel zagal que me acogió en su seno de cabeza hueca durante mi adolescencia, anunció que trabajaría en exclusiva para Netflix durante unos cuantos años, me vine un poco abajo.

¿De verdad que uno de los más influyentes, divertidos, grotescos y anárquicos cómicos de la (entonces) nueva comedia americana iba a abandonar las salas para entrar directamente en mi casa? Visto así ahora, en frío, ese detalle es poco menos que una bendición.

Enter the Sandman

Con la única ayuda de Dan Bulla a los teclados, y armado hasta los dientes de chistes para todos los gustos, el rey de Brooklyn se abre en canal y repasa su día a día ahora que ha pasado la frontera de los cincuenta. Y el tío sigue siendo el número uno. Humilde, familiar y tratando de llevar una vida decente donde educar a sus hijas, Sandler saca punta a cualquier asunto que se te haya venido a la cabeza últimamente. Está siendo un gran año para la comedia musical.

Tesla, Uber, pedos de todo tipo y música. Mucha música. Que nadie olvide que Adam Sandler publicó su primer disco (de chistes en un 95%, pero disco al fin y al cabo) hace 25 años, 'They're All Gonna Laugh at You!', y que ha vendido más de dos millones de copias. Sí, Adam Sandler ya estaba antes. También en esto. Al igual que con los chistes, el protagonista de 'Little Nicky' también es absolutamente imprevisible en lo musical.

100% Fresh, la última aportación de Sandler para Netflix, es muy importante. El show marca el regreso de Adam Sandler a los escenarios veintidós años después de que HBO emitiese la gira conmemorativa de su segundo álbum multiplatino, 'What the Hell Happened to Me?'

Grabado durante varias noches en diferentes lugares del país por su viejo colaborador Steven Brill (y con imágenes de la actuación grabada por Paul Thomas Anderson), el programa tiene un estilo documental fluido, rítmico, donde las tomas falsas y los ensayos se intercalan sin pausa, dotando de un inesperado y elegante ritmo al espectáculo.

Gracias por envejecer con nosotros

Sandler no ha perdido el gusto por la melodía imbécil, y durante buena parte del espectáculo nos regala inmediatos himnos a la estupidez que, ay, ojalá hubieran llegado en nuestros veinte, no ahora que estamos tan cerca del ocaso.

No hay género que no encare ni secreto de alcoba que se guarde bajo las sábanas. '100% Fresh' es honestidad elevada a la máxima potencia y la prueba palpable de la devoción de Sandler por los suyos. Por los que comparten lazos sanguíneos y sagrados y, por supuesto, por los que siempre han estado ahí.

Así, después de un cameo que parecía redondear otra burda canción de corte (más o menos) científico, Sandler derriba todas las guardias con una emocionante, sincera y desgarradora canción dedicada a un amigo de la cuadrilla que nos dejó hace tiempo. Ese colofón, tan emocionante e inesperado, logra que los momentos más groseros parezcan lo que quizás han sido siempre. En él y en nosotros. Mecanismos de defensa ante la vulnerabilidad.