Aziz Ansari también: el creador de 'Master of None' acusado de conducta sexual inadecuada

Aziz Ansari, el cómico, guionista y actor ganador del Globo de Oro en la pasada edición de los premios por su papel en 'Master o None', ha sido acusado de conducta sexual inadecuada. El estadounidense habría mantenido una cita con una mujer en 2017 que derivó en un episodio sexual desagradable por el que el actor se habría disculpando con la mujer.

Según la página web Babe, en donde Grace (el nombre que ha decidido utilizar para mantener su anonimato) exlicó su caso,la denuncia fue motivada por la aparición del actor durante los pasados Globos de Oro, en donde utilizó una chapita del movimiento “Time’s Up” en la alfombra roja antes de ganar su premio. En el texto, describe cómo el actor y ella intercambiaron mensajes durante una semana y se citaron en septiembre del año pasado para una cena.

Una vez finalizada esta, se dirigieron al apartamento de Ansari, donde comenzaron a besarse. "En un segundo, su mano estaba sobre mi pecho", explica la joven, asegurando que el cómico trató de mantener relaciones sexuales apresuradamente. Grace asegura que mostró todo tipo de signos a la estrella de la serie de Netflix que se sentía incómoda y llegó a afirmar que no quería sentirse forzada.

El relato es bastante largo y lleno de detalles desagradables, que se pueden leer en la citada revista Babe. En él Grace cuenta como tuvo que pararle los pies a Aziz en varias ocasiones tras ver como hacía cosas como llevarla ante un espejo de su casa, donde la inclinó para posteriormente golpearla en el trasero con su pene.

Me preguntó en repetidas ocasiones "¿dónde quieres que te folle?". Finalmente, nos sentamos y vimos la televisión, donde señaló su pene y me hizo señas para que bajara. Y lo hice. me sentí realmente presionada. Fue literalmente lo más inesperado que pensé que podría suceder en ese momento porque ya le había dicho que me sentía incómoda, pero contestó "no parece que me odies en este momento".

Al día siguiente, Aziz le envío un mensaje para comentarle que fue "divertido" conocerla. Grace le respondió que "La noche pudo haber sido divertida para ti, pero no para mí. Ignoraste pistas claras no verbales; seguiste adelante","Me da tristeza leer esto", agregó Ansari, "Claramente, malinterpreté las cosas en el momento y realmente lo siento", concluyó. Mientras Grace le contó la experiencia a sus amigos:

Me costó un tiempo realmente largo para valorar esto como un asalto sexual. Debatí si esto era una rara experiencia sexual o un asalto . Y por eso confronté la situación con muchos de mi amigos y escuché lo que tenían que decir, porque quería la validación de que realmente fue malo. Creo que Aziz se aprocechó de mi. No fui escuchada y fui ignorada. Fue por lejos la peor experiencia que he tenido con un hombre.

Aziz Ansari, en la segunda temporada de 'Master of None' dedicó un episodio al tema de las denuncias de abuso contra celebridades. Pero por ahora no se ha manifestado respecto a esta denuncia.