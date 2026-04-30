'El diablo viste de Prada 2' es un "aparato nostálgico". Por qué la secuela reclama que "el buen periodismo es lo que nos puede salvar"

La secuela de 'El diablo viste de Prada' llega a los cines casi 20 años después con la difícil tarea de justificar su existencia más allá de la nostalgia, y lo cierto es que encuentra una vía inesperada para hacerlo. 'El diablo viste de Prada 2' recupera el tono de comedia ligera, elegante y accesible de la original, pero introduce un tema mucho más contemporáneo: la crisis del periodismo y la transformación de los medios en la era digital.

Entre el escepticismo y la sorpresa

Para Alejandro G. Calvo, el anuncio de esta secuela no tiene nada de sorprendente. El crítico enmarca la película dentro de una industria dominada por continuaciones y fórmulas repetidas en la nueva edición de La crítica de Álex, señalando que este tipo de proyectos forman parte de un “aparato nostálgico” que busca recuperar éxitos del pasado sin demasiado riesgo.

Aun así, reconoce el valor que tenía la original como fenómeno cultural, especialmente por su icónico personaje protagonista: "Es una película que crea cierta mitología al respecto de lo que es el personaje villano, villana". Para él, el impacto de Meryl Streep en el papel de jefa implacable fue clave, aunque matiza con ironía: "No es tan mala jefa… yo he tenido como mínimo dos jefes muchísimo peores que esta mujer".

Donde realmente encuentra interés es en el enfoque temático de la secuela. "Me ha interesado mucho porque además me toca de lleno", explica, destacando que la película aborda "la crisis del periodismo contemporáneo, la crisis de los medios". Valora especialmente cómo el guion introduce reflexiones sobre el impacto de lo digital, los algoritmos y la precarización del sector, defendiendo una idea clara: "El buen periodismo es lo que nos puede salvar".

Pese a sus reservas iniciales, Calvo termina reconociendo que la película funciona dentro de sus límites y la define como una comedia eficaz que "funciona con los mismos engranajes". Finalmente, su conclusión es clara: la película no cambia las reglas del juego, pero cumple con lo que promete. "Si os gustó la primera, veros la segunda… no os va a decepcionar", afirma, dejando claro que estamos ante una secuela que no reinventa nada, pero que sabe encontrar su lugar en el presente sin traicionar su esencia.

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