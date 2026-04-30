Bombazos de alta costura y homenajes imposibles al séptimo arte. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Se veía venir. En una nueva muestra de que crítica, público y taquilla no tienen por qué —ni suelen— estar alineados, 'Michael', el biopic sobre el Rey del Pop dirigido por Antoine Fuqua ha debutado en nuestras salas de cine como lo más visto del pasado fin de semana, recaudando 4,2 millones de euros que la convierten en el tercer mejor lanzamiento de 2026 dentro de nuestras fronteras, todo ello después de recibir un buen puñado de palos y atesorar un 38 % en Rotten Tomatoes.

Por su parte, 'Super Mario Galaxy' cedió por primera vez el trono desde su estreno con 0,88 millones de euros más en el bolsillo, distanciándose de 'La momia de Lee Cronin',, que cayó un puesto para colgarse la medalla de bronce con 0,56 millones de euros. El Top 5 lo cerraron 'Proyecto Salvación' y 'La familia Benetón +2', que coquetearon con el empate con 0,38 y 0,35 millones de euros respectivamente.

Los estrenos del 30 de abril de 2026

En lo que respecta a las novedades que llegan a nuestras salas de cine este jueves para despedir el mes de abril, la oferta es vastísima y llega encabezada con uno de los potenciales fenómenos de este curso cinematográfico. Y es que, si alguien puede destronar a 'Michael', ese es David Frankel y su 'El diablo viste de Prada 2', que reúne a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en una secuela legado que huele a taquillazo internacional desde lejos.

Pero no todo son bombazos potenciales, con ese "otro cine" muy presente y capitaneado por dos títulos que han cautivado en el circuito de festivales. El primero de ellos, 'Resurrection', supone el regreso de Bi Gan con dos horas y cuarenta minutos tan irregulares como fascinantes que rinden tributo a cien años de séptimo arte con algunas de las imágenes más cautivadoras que vayamos a ver en la gran pantalla este año.

El segundo es 'La plaga', el crudísimo drama psicológico con tintes de thriller escrito y dirigido por Charlie Polinger que explora el siempre espinoso tema del acoso escolar con un reparto infantil extraordinario y con un Joel Edgerton tan impecable como de costumbre. Mucho ojo, porque llega después de llevarse merecidamente el premio del Sindicato de Directores estadounidense —DGA— a la mejor dirección novel.

Por otro lado, el lavado de cara de 'Los extraños' cierra su trilogía con 'Strangers: Capítulo final' bajo la batuta de Renny Harlin y con Madelaine Petsch encabezando el reparto de una nueva dosis de terror en clave home invasion; una propuesta radicalmente diferente a la de 'Los justos', el drama judicial escrito y dirigido a cuatro manos por Jorge A. Lara y Fer Pérez y protagonizado por Carmen Machi.

Las principales novedades las cierran el anime 'That Time I Got Reincarnated as a Slime. La película: Lágrimas del mar celeste', el drama alemán ambientado en la II Guerra Mundial 'La isla de Amrum', la comedia patria con Macarena Gómez y Kira Miró '¿Cómo hemos llegado a esto?' y el celebradísimo drama sobre el conflicto árabe-israelí 'Todo lo que fuimos'.

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