'Stranger Things' no interesa como antes, pero Netflix tiene buenas noticias para los fans: renueva su spin-off pese a los bajos datos de audiencia

La gran lucha de Netflix siempre ha sido la misma: las franquicias de producción propia. Por más que lo intente, lo cierto es que lo de convertir sus series y películas en sagas le está saliendo solo regular, y no es, desde luego, porque no lo intente ('Berlín', 'El juego del calamar: el desafío', 'The Witcher: El origen de la sangre', etcétera). Obviamente, una vez ha podido expandir su franquicia estrella por su cuenta, no iba a soltarla fácilmente.

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Lo cierto es que 'Stranger Things: Relatos del 85', por mucho que haya convencido a la crítica y a los espectadores, no ha sido, en términos de audiencia, mas que una postdata a la serie original. De hecho, en su semana de estreno se ha colocado en el top 7 global, con tan solo 2,8 millones de visualizaciones. Sin embargo, la serie de animación es la gran esperanza de Netflix para fundamentar una futura saga, así que tienen que sacar pecho y mostrar seguridad.

Por eso, tal y como desvela Variety, el streamer ha renovado 'Relatos del 85' por una segunda temporada, tan solo 5 días después del estreno. No es menos cierto que es una serie barata: ninguno de los actores originales repite su papel y los hermanos Duffer solo son productores ejecutivos, como es lógico dado que se han marchado a Paramount, dejando atrás los derechos de su icónica serie.

No es el único proyecto relacionado con 'Stranger Things' que Netflix está preparando, claro: además de una versión rodada de 'The First Shadow', la obra de teatro que se lleva representando desde 2023, sabemos que se está preparando un spin-off en acción real que Finn Wolfhard comparó con 'Twin Peaks' y, según los rumores, un anime ambientado en Tokyo. En todo caso, la renovación de 'Relatos del 85' deja algo claro: si es 'Stranger Things', el éxito o el fracaso es relativo. Lo que Netflix quiere es que sigas hablando de Hawkins.

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