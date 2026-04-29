La magia de 'Witch Hat Atelier' tiene un origen muy especial. Para la autora del manga, debía ser "algo que reflejaba mi propia vida"

Al contrario que otras series como 'Black Clover o 'Mashle', la magia de 'Witch Hat Atelier' no es un don con el que se nace, sino que en realidad los magos no tienen poderes de manera innata. A través de los complicados círculos y la tinta con la que se dibujan es cómo se crea la magia, así que en realidad cualquiera que conozca este secreto puede lanzar hechizos. Y para su autora, Kamome Shirahama, la magia es un poco como empezar a dibujar.

La cosa es ponerse

La magia se traza, y no se lanza. Al igual que todo el mundo puede coger un lápiz y dibujar, el componente artístico fue una de las principales inspiraciones para Shirahama a la hora de empezar su manga. Y todo surgió a partir de una conversación con otro artista.

"Siempre me ha gustado la fantasía, y pensé en dibujar un manga con magia", explicó Shirahama sobre el origen de la historia. "Hablé con una amiga que es ilustradora, y sobre cómo hacer un dibujo es básicamente como la magia. Seguí persiguiendo esta idea un poco más, y llegué a la conclusión de que podrías crear la magia a través de un dibujo. Así surgió la idea de 'Witch Hat Atelier".

"Como artista, dibujar algo con tinta, y por tanto darle forma con los sentimientos que quiero expresar, se sentía muy natural para mi. Refleja mi propia vida. Por eso siento que el tema [el manga] surgió de manera muy natural".

La otra pieza definitiva para el puzzle fue la creación de Coco, la protagonista de la historia. Tenía que ser alguien con quien te pudieras identificar, alguien que llega de nuevas a este mundo de magia y se esfuerza para lograr su sueño aunque el mundo se le ponga en contra.

"Pensé mucho en Coco, al principio", explicó la mangaka. "Quería que fuera un personaje que quisieras que fuera tu amiga. También quería escribirla de manera en la que lo intenta muy fuerte para perseguir su sueño, pero hay momentos en los que se pregunta si de verdad puede lograrlo. Espero que el público, los lectores, quieran compartir el sueño de Coco con ella."

El anime de 'Witch Hat Atelier' ha llegado esta primavera de la mano de Bug Films, después de más de cuatro años de desarrollo. Se espera que la primera temporada conste de 13 capítulos, que podemos seguir semana a semana en Crunchyroll.

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