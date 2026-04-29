Por qué 'Resurrection' de Bi Gan es la mejor película del año y hay que verla sí o sí: "Es el futuro del cine ahora mismo"

Aunque a nivel internacional se estrenó en 2025, este 30 de abril llega a los cines españoles 'Resurrection', de Bi Gan. La épica película fantástica china ya arrasó en el Festival de Cannes el año pasado, y se ha convertido rápidamente en uno de esos títulos imprescindibles que no debemos dejar pasar mientras estén en cartelera.

Qué viva el cine y vivan los sueños

Alejandro G. Calvo pudo ver 'Resurrection' en su paso por Cannes en la edición pasada del festival. Y en el vídeo con su crítica nos comparte las razones por las que cree que fue la mejor película de 2025, y eso que tuvimos un año muy cargadito entre 'Una batalla tras otra', 'Valor sentimental' y 'El agente secreto'.

"Dirige el cineasta chino Bi Gan, nacido en 1989. Tiene 36 años, lo que significa que este señor es el futuro del cine ahora mismo", apunta Alejandro. "Es un homenaje al cine de una belleza tremenda. Si os gustó el final de 'Babylon', esto es similar pero extendido. Es una auténtica elegía al cinematógrafo, una carta de amor a la historia del cine".

Nos vamos a un futuro postapocalíptico en el que la inmortalidad viene de la mano de la ausencia de los sueños, y los rebeldes son los únicos que se atreven a seguir soñando (y envejeciendo). Nos movemos entre diferentes relatos, pasando de una pesadilla expresionista a un cine negro con toques steampunk y un plano secuencia que se convierte en "un delirio visual fascinante".

"Es una película alucinante para cinéfilos", promete Alejandro, que nos adelanta que 'Resurrection' va a ser una de esas joyas del mundo del cine que celebra el medio y nos invita a soñar a lo grande.

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