Erin Moriarty, actriz protagonista de 'The Boys', tiene claro cómo reaccionará el público al final de la serie: "Quedará inmensamente satisfecho"

La temporada 5 de 'The Boys' se acerca a su final y todo apunta a que será uno de esos cierres que marcan la serie para siempre. En esta recta final, la historia lleva a Estados Unidos a un escenario completamente dominado por Patriota, mientras la resistencia liderada por Luz Estelar intenta sobrevivir en un régimen cada vez más autoritario. Con el destino de los personajes en juego y el legado de la serie sobre la mesa, el desenlace promete ser tan emocional como decisivo.

Un mundo al límite

Erin Moriarty, que interpreta a Luz Estelar, no ha dudado en adelantar lo que viene en The Hollywood Reporter: "Es un episodio desgarrador. No es abiertamente cínico. Cuando leí el guion del final, fue mi episodio favorito de la temporada, como debe ser. Creo que el público quedará inmensamente satisfecho con el final. Nunca me gusta hacer predicciones tan categóricas, y nunca lo he hecho, pero lo digo ahora porque tengo mucha ilusión y confianza en él".

En esta última temporada, Patriota (Antony Starr) ha llevado su dominio al extremo, buscando la fórmula V-One para alcanzar la inmortalidad. Mientras tanto, Luz Estelar forma parte de una resistencia cuyos seguidores son enviados a los llamados campos de libertad, en un contexto donde incluso mostrar apoyo en redes sociales puede convertirse en motivo de persecución.

Si Moriarty se muestra optimista, el creador Eric Kripke vive el proceso con bastante más cautela. En otra entrevista, dejó claro el peso que tiene un final en una serie de este calibre:

"Es muy difícil hacer un final. Los fans juzgarán la serie retrospectivamente según cómo se sientan con el final. Si no lo logramos, sin duda dirán: 'Bueno, la serie no fue tan buena como pensábamos'. Y es casi como si estuvieras tratando de asegurar tu legado con estos finales. Además, es el primer final que hago, así que no tengo ninguna experiencia. Por eso estoy muy nervioso y preparándome para lo que viene".

Kripke también ha adelantado que no hay que esperar un episodio final lleno de grandes batallas al uso. En lugar de eso, el foco estará en los enfrentamientos clave que la serie lleva tiempo construyendo, apostando más por el peso emocional y narrativo que por el espectáculo puro.

Con el plan definitivo de Patriota ya en marcha y la resistencia al límite, la gran pregunta es si podrán detenerlo. Todo se resolverá cuando la serie llegue a su final el 20 de mayo de 2026, en un episodio que no solo cerrará la historia, sino que también determinará cómo será recordada 'The Boys'.

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