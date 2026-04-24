La temporada 5 de 'The Boys' por fin aclara lo que pasó con una de sus tramas más polémicas. Creo que no es suficiente: intenta corregirlo sin mojarse

La quinta temporada de 'The Boys' ha arrancado recuperando una de las tramas más polémicas de la anterior entrega, pero sin terminar de resolverla del todo. El personaje de Annie January, también conocida como Luz Estelar (Erin Moriarty), atraviesa un momento especialmente delicado después de lo ocurrido recientemente.

La culpa, la frustración y una sensación constante de fracaso la han llevado a distanciarse del grupo. Sin embargo, más allá de su crisis personal, la serie vuelve a poner el foco en una decisión narrativa que fue controvertida: cómo se trató la experiencia de Hughie en la temporada anterior.

A tiempo de reconducir

Uno de los grandes problemas heredados de la cuarta temporada de la serie de Prime Video fue la trama del cambiaformas, en la que Hughie (Jack Quaid) fue engañado durante semanas sin saber que estaba con una impostora. Cuando Annie logró escapar, su reacción generó rechazo, porque en lugar de empatizar con él, le culpó por no haberse dado cuenta.

Esa decisión fue muy criticada porque la serie no trató lo ocurrido como una agresión, pese a que era algo que sí que encajaba claramente en ese terreno. En lugar de eso, el relato eligió dar por hecho que la postura de Annie era la mejor, dejando de lado el trauma de Hughie.

Por eso mismo, la quinta temporada intenta corregir ese enfoque. Aunque lo hace solo a medias. En una conversación con Kimiko (Karen Fukuhara), Hughie verbaliza su malestar: "El año pasado fui víctima de un cambiaformas, y aun así [Annie] encontró la manera de que todo girara en torno a ella".

Aun así, creo que esta revisión no es suficiente. La trama no profundiza demasiado en el conflicto ni permite una confrontación directa entre ambos personajes, algo que habría sido más lógico dentro del desarrollo de la historia.

Al final, el resultado deja un extraño sabor de boca, porque aunque 'The Boys' parece reconocer el problema, no termina de afrontarlo, y sigue dejando en el aire una de sus decisiones narrativas más polémicas. De todas formas, todavía queda cierto margen antes de que se estrene el último capítulo de la temporada y final de la serie.

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