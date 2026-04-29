Acaba de llegar a Netflix esta divertida comedia francesa sobre un timador con talento para las matemáticas que acaba metido en el peor trabajo posible

La comedia francesa 'El profe' arranca con una premisa tan absurda como prometedora, con un estafador de poca monta que se ve obligado a hacerse pasar por profesor de matemáticas para ayudar a la policía a destapar a un capo del crimen.

Lo que parece una misión sencilla se convierte rápidamente en un caos cuando tiene que enfrentarse no solo a adolescentes imprevisibles, sino también a su propio pasado escolar, lleno de traumas y malas decisiones. Entre clases improvisadas, identidades falsas y la presión constante de una detective que lo tiene completamente controlado, la serie mezcla el tono de comedia con el de infiltración criminal, construyendo un escenario donde cada error de Eddy puede costarle mucho más que el trabajo.

Infiltrado en la enseñanza

Eddy no tiene madera de profesor, y eso queda claro desde el primer momento. Su forma de dar clase es caótica, hace preguntas fuera de lugar a los alumnos y reacciona con violencia cuando pierde los nervios, dejando claro que está completamente fuera de su elemento. Esa incomodidad constante es parte del humor de la serie, que juega con la idea de ver a alguien completamente inadecuado intentando encajar en un entorno que detesta.

Y el colegio no es precisamente un lugar tranquilo, entre profesores con posturas ideológicas opuestas, una orientadora peculiar y una directora con pasado en común con Eddy, el entorno está lleno de conflictos y situaciones absurdas. Las dinámicas entre el profesorado apuntan a ser una de las claves cómicas de la serie, con discusiones constantes sobre educación, recursos y el comportamiento de los alumnos.

Más allá del caos escolar, la misión sigue en marcha. Eddy debe encontrar al hijo del capo sin levantar sospechas, todo mientras mantiene su tapadera y lidia con las exigencias de la detective Lucie. Este doble juego -profesor por fuera, informante por dentro- genera situaciones tensas pero también bastante cómicas, especialmente cuando improvisar es su única opción.

Aunque el primer episodio no es constantemente hilarante, sí sienta las bases de un universo con posibilidades. El creador François Uzan introduce bien a los personajes y el conflicto sin caer en explicaciones pesadas, y deja la sensación de que la serie puede crecer a medida que Eddy se adentre más en el mundo del instituto. No es una comedia explosiva desde el inicio, pero tiene suficientes elementos para engancharte si le das margen.

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