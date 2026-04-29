Últimos días para ver en Netflix uno de los fracasos más injustos de los últimos años. Una extraordinaria venganza vikinga cargada de violencia, folclore y terror

El arrollador estreno de 'Michael', con sus flamantes 226 millones de dólares recaudados en todo el mundo en menos de dos semanas en cartel, nos ha vuelto a recordar que la relación entre la calidad de un largometraje y su resultado en taquilla es algo totalmente inexistente. Por desgracia, los casos de títulos que atesoran un grandísimo valor cinematográfico y que pasan sin pena ni gloria por las salas de cine son tan numerosos como los inversos.

En el año 2022, con la gran pantalla comenzando a salir del pozo pandémico, fuimos testigos de uno de los fracasos más injustos de la última década. Estuvo firmado por uno de los grandes directores especializados en género en activo, contó con un reparto espectacular, tuvo un acabado audiovisual digno de la mejor instalación que tuviésemos a mano y solo se las apañó para recaudar 75 millones de dólares sobre un presupuesto de 70 millones.

Gélida venganza

La cinta en cuestión no fue otra que 'El hombre del norte', una descomunal épica vikinga en la que Robert Eggers, que el año pasado cautivó a muchos con su espléndida 'Nosferatu', volvió a demostrar su poderío como narrador en imágenes tras su debut 'La bruja' y la incomprendida —y no por ello menos fascinante— 'El faro' con una rareza tan sugestiva e hipnótica como cruda y visceral.

Para la ocasión, Eggers combinó dos elementos, a priori, contradictorios, como contar con un elenco de con estrellas de la talla de Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy o Ethan Hawke, con construir un relato que bebe por igual de las bases dramáticas de 'Conan el Bárbaro' y de la esencia de cineastas de prestigio —y, por qué no decirlo, de nicho— como pueden ser Herzog, Tarkovski o Dreyer. Una jugada poco menos que suicida pero tremendamente estimulante.

Y es que 'El hombre del norte' brilla por igual en lo estrictamente narrativo, con una cocción a fuego lento que captura el folclore nórdico en clave de terror y con no pocos despuntes oníricos que contrastan con sus arrebatos de violencia explícita y sus escenas de acción, con un tratamiento visual excepcional y hermoso cortesía del director de fotografía Jarin Blaschke, quien extrae oro de la textura y el renderizado de color de la película en 35mm.

Está claro que nos encontramos ante una producción que no está hecha para todos los paladares, y que se indigestará a quien acuda a ella atraído por unos trailers que pusieron buena parte de su peso sobre una acción que, pese a existir, no cimienta sus dos horas de metraje. Pero, quien ose a aventurarse en su hipnótica y desasosegante atmósfera, descubrirá una historia de venganza digna de ascender al Vallhala.

Si quieres disfrutar de 'El hombre del norte', solo tienes unos cuantos días para hacerlo, ya que abandonará el catálogo de Netflix el próximo 6 de mayo.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026